Les discussions reprendront après le week-end d'Ascension.

Ce mercredi 29 mai, une rencontre entre le PS et Ecolo marquait le début des discussions en vue de la constitution d'une majorité dans le groupe francophone en Région bruxelloise. Zakia Khattabi, co-présidente d'Ecolo et Alain Maron, co-président de la régionale bruxellois ont ainsi été invités par le ministre-président bruxellois sortant Rudi Vervoort (PS) et Laurette Onkelinx, présidente de la Fédération bruxelloise du PS, afin de discuter pendant deux heures sur l'avenir du gouvernement bruxellois. Ensemble, ils ont fait état de l'existence de convergences entre les deux partis. "On connaît les programmes. Il existe une convergence sur les ambitions que nous avons pour Bruxelles. L'ensemble des thématiques ont été abordées. Nous avons mis en avant la question de la gouvernance climatique", a déclaré Zakia Khattabi. Rudi Vervoort a quant à lui qualifié cette réunion d'"approfondie." "On savait déjà à la lecture des programmes qu'il existait un certain nombre de convergences, même si les accents sont parfois différents chez les uns et les autres", a-t-il dit.

Pendant l'après-midi, ce fut au tour de Didier Reynders, président de la régionale bruxelloise du MR et Charles Michel, président du parti libéral, de se mettre autour de la table aux côté du PS. Alors que son parti est troisième à Bruxelles, Charles Michel s'est dit tout à fait "détendu" en arrivant à la table des négociations. “Ce sera l’occasion de parler projets : formation, mobilité, emploi, développement économique et défi climatique“, a énuméré Charles Michel, reçu par le ministre-président sortant Rudi Vervoort et la présidente de la Fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx. “Je ne fais pas de lien avec la situation fédérale” a-t-il ajouté. “Dégager des concordances sur base de projets, c’est toujours une bonne chose.”

En raison du jeudi de l’Ascension, jour férié, aucune autre consultation n’est prévue en cette fin de semaine. Le PS bruxellois a décidé de programmer ses prochaines consultations dès la semaine prochaine.

Ainsi, lundi, à 15h, ce sera au tour du président de Défi, Olivier Maingain, d’être consulté. Le mardi 4 juin, à 10h, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort entendront Dirk De Block, pour le PTB. L’après-midi, à 15h, c’est la tête de liste du CDH pour la Région bruxelloise, Céline Fremault, qui sera attendue au BIP, siège du gouvernement bruxellois, où l’ensemble de ces entretiens seront organisés.