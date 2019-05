Surprise... DierAnimal obtient une élue : Victoria Austraet !

Alors que les résultats sont toujours partiels à Bruxelles, les listes affichent déjà les grands gagnants et perdants des élections. Voici les candidats qui ont été - sans grande surprise - élus, ou au contraire ceux qui nous étonnent en ne figurant pas parmi les vainqueurs.

Chez les verts, sans surprise Alain Maron, Zoé Genot, Barbara Trachte et Marie Borsu ont, notamment, séduit les électeurs. Avec 1 536 voix, Hicham Talhi n'est pas élu.

Plus surprenant du côté du PS: Julien Uyttendaele récolte 1 566 voix et ne figure pas parmi les élus. À ses côtés, Mohamed Ouriaghli et Ahmed Ouartassi, tous deux recalés.

Au CDH - qui perd 5 sièges, les déçus sont nombreux. Philippe Malherbe ne montera par au parlement bruxellois. Le neveu de Joëlle Milquet, Julien Milquet est, lui aussi, hors jeu. De même que Anne Delvaux, Pierre Migisha, Ahmed El Khannouss ou Antoine De Borman. Sans grand étonnement, c'est donc Céline Fremault, Pierre Kompany et Christophe de Beukelaer qui récoltent le plus de voix.

Au PS, Béa Diallo l'Ixellois n'est pas élu, de même - et c'est une vraie surprise - Simone Susskind.

Chez les libéraux, Lucas Ducarme et ses 1 291 voix passent à côté du strapontin, de même qu'Aurélie Czekalski (du cabinet Michel) ou Angelina Chan (et sa recette au poulet). Notons encore l'élection du fils De Clippele, au contraire de son père à la Chambre.

Sur les liste Défi, aucun grand étonnement puisque c'est Bernard Clerfayt suivi de Joëlle Maison et de Cécile Jodogne qui obtiennent le plus de voix. Nouveau venu: Jonathan de Patoul qui s'impose en 10e place avec 1 741 voix.

Dix candidats élus du côté du PTB avec sans grande surprise Françoise de Smedt et Youssef Handichi en tête. Simon De Beer qui poussait la liste n'est, quant à lui, pas retenu.

La tête de liste Destexhe Claude Moniquet a quant à lui séduit 3 185 électeurs. Insuffisant pour obtenir un siège.

Enfin, DierAnimal obtient une élue : Victoria Austraet.