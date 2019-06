Un deuxième tour de négociations débutera la semaine prochaine. Objectif : former un gouvernement avant le 21 juillet. Découvrez qui devraient être les nouveaux ministres bruxellois.

Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort ont terminé le premier round des négociations. Place, désormais, à l'annonce de leur choix de coalition. La nouvelle devrait tomber demain vendredi, au plus tard lundi prochain. Sauf énorme surprise de dernière minute, le Parti Socialiste tentera de former un gouvernement avec Ecolo - le vainqueur du scrutin régional à Bruxelles - et Défi. Demain vendredi, Ecolo réunira son conseil de fédération afin de valider le choix de la nouvelle coalition. Le PS réunira quant à lui son bureau de parti.

Cette coalition n'est pas une surprise. Durant la campagne électorale déjà, les rumeurs de pré-accord entre ces trois formations allaient bon train. Une majorité PS, Ecolo, Défi présente par ailleurs l'avantage d'être totalement raccord avec la Ville de Bruxelles, partenaire privilégié de la Région bruxelloise pour de très nombreux dossiers.

Le PTB furieux, le MR sort une dernière cartouche

Exit donc le MR et le PTB, non invités au prochain round. Ces deux partis ont vivement réagi ce jeudi.

L'extrême gauche déplore ainsi "l’hypocrisie du PS et éclaire aussi la situation en Wallonie". "L’espace d’une journée, le PS a fait semblant d’accorder sa préférence à une coalition la plus à gauche en Wallonie, lors d’une mauvaise pièce de théâtre visant à préparer sa future alliance avec le MR. À Bruxelles, le PS n'a pas une seconde envisagé de le faire, malgré une percée majeure du PTB dans la capitale (près de 14%). Il nie ainsi le signal de l’électeur. Le PS fonce au contraire vers une coalition qui semble correspondre à un accord pré-électoral avec Ecolo et Défi. Pourtant, tous les partis traditionnels, y compris le PS et Défi, ont perdu des voix", a déclaré le vice-président du PTB David Pestieau ce matin. 'Il n’y a visiblement pas de volonté du PS d’entamer un débat de fond sur la situation de notre capitale, où un tiers de la population vit sous seuil de pauvreté et où l’on fait face à une crise du logement majeure causée par la mainmise des barons du béton."

De son côté, Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois s'étonne que, depuis les élections, "aucun contact informel n’avait été pris avec nous, ni de la part du PS, ni de la part d'Ecolo. Et, après notre première rencontre avec Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort, c’était le silence radio. Après l'envoi de notre note, nous n’avons reçu aucune demande d'éclaircissements techniques, comme c'est l'habitude pour préparer le deuxième entretien".

Françoise Schepmans a quant à elle rappelé sur BX1 que le MR restait la troisième force politique à Bruxelles, qu'il fallait entendre le signal de l'électeur. La Molenbeekoise a également plaidé pour un équilibre et une cohérence entre Bruxelles et la Région wallonne.

Qui seront les ministres bruxellois ?

Reste désormais à négocier le deuxième round et faire les premiers arbitrages budgétaires relatifs aux six grands thèmes mis sur la table par le PS : l'emploi et la formation, le logement, le climat, la mobilité, la gouvernance et la cohésion sociale. Les premières discussions démarreront la semaine prochaine. Objectif avoué par toutes les partis : former un gouvernement avant le 21 juillet. Ce gouvernement se composera de cinq ministres - dont deux néerlandophones - et de trois secrétaires d'Etat dont un ou une néerlandophone.

Qui en sera ? Certains noms semblent évidents. D'autres moins. Revue des favoris et outsiders. Au PS, Rudi Vervoort rempilera plus que probablement à la ministre-présidence. Rachid Madrane tient la corde pour récupérer un poste de secrétaire d'Etat au détriment de Fadila Laanan. Deux postes, également pour les Ecolo : Alain Maron forcément. Avant l'affaire du tract, Zoé Genot tenait la corde pour monter aux côtés d'Alain Maron. Depuis, l'on cite Barbara Trachte pour l'autre maroquin. Chez Défi, rien ne dit que Bernard Clerfayt quittera son poste de bourgmestre de Schaerbeek pour un portefeuille forcément de moindre ampleur. Cécile Jodogne pourrait donc rempiler... Côté flamand, la tête de liste Groen Elke Van den Brandt sera ministre tandis que Guy Vanhengel devrait passer le témoin à Sven Gatz, figure montante des libéraux flamands à Bruxelles. Enfin, Pascal Smet (SP.A) décrochera très certainement un poste de secrétaire d'Etat.

Il reste enfin le poste non-négligeable de président du parlement occupé, ad interim, par le CDH Pierre Kompany du fait de son grand âge. Il se dit qu'Ecolo ferait le forcing pour obtenir le poste, stratégique dans la mise à l'agenda - ou au frigo - des dossiers...