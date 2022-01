La vidéo du journaliste indépendant Clément Lanot a été près de deux millions de fois sur Twitter. On y voit des policiers, en bas d’une volée d’escaliers menant à la station Mérode, en souffrance sous une pluie de barrières nadar et de poubelles enfumées. Très vite, le monde politique s’en saisit. Ahmed Laaouej (PS) affirme que de tels gestes ne peuvent rester impunis, Rajae Maouane (Ecolo) parle d’une “violence injustifiable”, et David Leisterh (MR) clame que “les casseurs doivent être définitivement éliminés des manifestations comme les hooligans l’ont été des stades”. Est-ce pour autant possible ?