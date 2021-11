Vendredi dernier, Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, a pris une ordonnance de police pour construire, sur une zone régionale, une piste cyclable monodirectionnelle sur l'avenue de Tervueren entre le Cinquantenaire et Montgomery. Ce lundi, les travaux de traçage ont été réalisés par les ouvriers de la commune d'Etterbeek. Sans que Bruxelles Mobilité et la Stib ne soient avisés et sans qu'un avis du Siamu ou d'un audit de sécurité routière ne soit rendu. Ce manque de concertation fâche la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.

"En cachette de tous et en invoquant l'urgence, Vincent De Wolf a lancé des travaux pour tracer une piste monodirectionnelle alors qu'il y a un an, un deal avait été trouvé pour faire une piste bidirectionnelle. Et Etterbeek avait accepté", nous confie le cabinet Elke Van den Brandt (Groen). Une réunion était d'ailleurs prévue le 17 novembre pour avoir un accord politique de tous les partis, la région bruxelloise tentant de convaincre la commune de Woluwe-Saint-Pierre d'accepter le projet.

Mécontent, le cabinet de la ministre bruxelloise a adressé un PV à Vincent De Wolf. Ce dernier s'est dit "surpris" du contenu du PV alors qu'une réunion avait eu lieu ce lundi entre la ministre et le bourgmestre vers midi. Elke Van den Brandt ne comprenait pas la stupéfaction du libéral, confirmant qu'il avait bien été avisé de l'envoi de ce PV. "Nous partageons l'impatience du bourgmestre de voir une piste cyclable arriver le long de l'avenue de Tervueren mais nous déplorons la manière dont les travaux ont été lancés, sans respecter la loi. Vincent De Wolf n'a même pas prévenu son échevine de la Mobilité. Il a outrepassé tous les services légaux. Bruxelles Mobilité a constaté toutes ces infractions et a adressé un PV", commente encore le cabinet de Van den Brandt.

Toujours est-il que ce lundi, les travaux étaient en cours. Dès lors, le bourgmestre et la ministre se sont rencontrés pour adapter cette piste cyclable. "Nous avions une liste de demandes visant à améliorer la sécurité routière et respecter les protocoles de la région. Le premier danger du tracé de la commune se trouvait sur la latérale nord, côté parc. Il faut sécuriser les traversées avec le tram. Sur la latérale sud, la piste cyclable est trop étroite. Le bourgmestre a accepté. Il y a bien eu un accord politique. Si la commune respecte les prescriptions de la Région, les travaux ne seront pas interrompus", a conclu la ministre.

C'est donc bien une piste cyclable monodirectionelle mais adaptée qui devrait prochainement être effective le long de l'avenue de Tervueren.