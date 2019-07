Elke Van Den Brandt (Groen), 39 ans, a hérité de l’épineux portefeuille de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière au sein du nouveau gouvernement bruxellois (PS, Ecolo, Groen, Défi, one.brussels et Open VLD). Extension du métro et des transports en commun, développement des parkings de dissuasion, renforcement de l’offre SNCB, etc. À l’occasion de sa première sortie médiatique, cette maman de deux petits garçons évoque les grands défis de cette législature.

Vous attendiez-vous à devenir ministre ?

(...)