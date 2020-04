Un tiers des casseurs sont mineurs d'âge. La commune prépare de son côté un vaste plan afin de retisser les liens entre les jeunes et la police de proximité.

Après les émeutes survenues le weekend dernier à Cureghem suite au décès d'Adil, 19 ans, percuté à scooter par une voiture de police vendredi dernier, l'heure est au bilan. Pour rappel, plus de cent arrestations ont été enregistrées.

Il nous revient qu'une bonne partie des casseurs qui se sont donné rendez-vous ne proviennent pas tous du territoire anderlechtois. "A peu près 50 % des casseurs proviennent d’en dehors de la commune", explique Fabrice Cumps (PS), bourgmestre ff d'Anderlecht. "L'autre moitié provient des communes bruxelloises avoisinantes. On enregistre également deux cas en provenance d'Anvers et de Manage."

Constat encore plus interpellant : un tiers des casseurs étaient mineurs d'âge.

Selon nos informations, un autre rassemblement était prévu à 14h ce mardi dans le quartier de Cureghem mais au moment d'écrire ces lignes, la situation était toujours à la normale dans le quartier. Désormais, l'heure est à la réflexion pour voir comment pacifier ce quartier et éviter des émeutes futures.

"Tout d'abord, il convient de préciser que la police est prête à intervenir à tout moment en cas de nouveau rassemblement", précise Fabrice Cumps. "Suite à ces malheureux événements, nous avons reçu un beau soutien du milieu associatif. Nous allons les rencontrer en urgence pour mettre en place une réflexion sur le long terme. Il faut à tout prix tenter de retisser les liens entre la police de proximité et les jeunes. C'est uniquement comme ça que nous pourrons bâtir un Anderlecht meilleur."

"Au niveau de la prévention, un travail supplémentaire va être fait afin de prôner le dialogue via les agents de prévention, les éducateurs, les travailleurs de rue, les maisons de jeunes, etc.", explique de son côté Alain Kestemont (Défi), échevin de la Prévention. "Nous avons une réunion organisée ce mercredi pour établir un plan global de prévention."

De son côté, le MR, dans l'opposition à Anderlecht, s’interroge sur la capacité des services de prévention à prévenir ou à contenir ces phénomènes de violence collective. "Une fois le calme durablement rétabli, il sera l’heure de dresser le bilan des politiques de rénovation urbaine (9 contrats de quartier et 2 contrats de rénovation urbaine) et des politiques de cohésion sociale mises en place depuis un quart de siècle", explique le chef de groupe Gaëtan Van Goidsenhoven. "Chômage de masse, concentration des difficultés sociales, échec scolaire, enfermement communautaire et emprise du trafic de drogue restent des problèmes endémiques du quartier. Pire, les jeunes qui parviennent à s’élever socialement grâce à leurs efforts et au fruit de certaines politiques sociales, aspirent pour la plupart à quitter un quartier qui les a vu naître, emportant avec eux la force de l’exemple et la possibilité d’une mixité sociale durable".

Pour rappel, le parquet de Bruxelles a requis un juge d'instruction d'enquêter du chef d'homicide involontaire concernant l'accident survenu vendredi soir.