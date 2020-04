Saint-Josse, en plein cœur de la capitale, est la commune la plus densément peuplée du pays, mais aussi la plus pauvre.

La très grande majorité de ses 27 000 habitants doivent passer le confinement dans un appartement, sans jardin. " Il y a beaucoup de précarité chez nous et elle est accentuée par le fait que beaucoup de nos concitoyens se trouvent en chômage technique. Pour ces raisons, nous avons adopté un plan d’urgence sociale. Nous avons également adopté un plan de lutte contre l’isolement, mais aussi pour celles qui souffrent de promiscuité, dans des petits logements avec beaucoup d’enfants" , nous précise Emir Kir , bourgmestre de Saint-Josse. "Des travailleurs sociaux peuvent les prendre en charge et leur donner accès à un espace, par exemple une salle de sport, mais où ils seront seuls. La plus grosse plainte que nous recueillons de nos habitants, c’est de ne plus avoir accès aux jardins et espaces verts communaux. La météo annonce 21 degrés pour ce dimanche. On ne sait pas comment ça va se passer… Il faudra bien gérer les personnes qui voudront sortir profiter du soleil. C’est une crainte. "