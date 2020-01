Les élus socialistes de la Liste du Bourgmestre de Saint-Josse-Ten-Noode ont réaffirmé samedi leur soutien au bourgmestre de la commune, Emir Kir, exclu du PS, sur décision de la commission de vigilance du PS bruxellois réunie longuement jusque samedi vers une heure du matin, a indiqué samedi le président de la Ligue Ouvrière de Saint-Josse, section socialiste locale Luc Fremal.

Les militants de la section seront convoqués dans les prochains jours en assemblée générale afin de se prononcer eux aussi à ce propos. "Nous, les élus socialistes de la Liste du Bourgmestre de Saint-Josse, réaffirmons notre soutien plein et entier à l'égard de notre bourgmestre Emir Kir qui a toujours été un homme de gauche dans son engagement politique et ses actions. Une Assemblée Générale des militants se réunira dans les prochains jours afin de se prononcer souverainement sur leur soutien à l'égard du bourgmestre", a communiqué Luc Fremal via l'agence Belga.