Le virologue et Vinz Kanté, influenceur et créateur de l’ASBL School’Up, ont rencontré des élèves du secondaire bruxellois afin de répondre à leurs questions sur la vaccination et la pandémie. Les sujets récurrents sont ceux des effets secondaires du vaccin, et de la fertilité en particulier, inquiétude qu’Emmanuel André comprend parfaitement et a à cœur d’y répondre en apportant des informations justes.