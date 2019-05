Maxime Maziers, le chef du restaurant Bruneau a servi du homard au barbecue et du filet de veau aux morilles.

Lunch de gala ce midi à la Chancellerie du Premier ministre, servi par le chef du restaurant Bruneau Maxime Maziers. Dans une petite vidéo discrètement postée sur son compte Instagram, le chef dévoile trois noms : le premier ministre sortant Charles Michel, le président de la République française Emmanuel Macron et le premier ministre des Pays-Bas Mark Rutte.

On ne voit pas leurs noms mais ils étaient également présents : le premier ministre espagnol Pedro Sànchez et son homologue portugais António Costa. Au menu de ce lunch de travail dont nous n'aurons aucun détail : du homard au barbecue et du filet de veau aux morilles.

Maxime Maziers reçoit régulièrement - dans les salles de la Chancellerie surtout - les chefs d'Etat étrangers en visite en Belgique. "Sur une année, j'en fait une vingtaine environ", explique le chef. "J'ai ainsi fait le dîner de l'Otan des 35 chefs d'Etat, le premier ministre japonais Shinzo Abe ou son homologue russe Dmitri Medvedev l'an dernier."