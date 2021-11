Le salon Cap vers l'emploi lance sa deuxième édition ce mardi après-midi. Il est organisé pour les personnes porteuses d'un handicap physique ou sensoriel. Il se déroulera dans le hall d'entrée du Stade Roi Baudouin. Il est également destiné aux employeurs désireux d'engager une personne porteuse d'handicap.

Espace de rencontre avec des employeurs et des associations, témoignages de travailleurs en situation de handicap, interviews de success stories et présentation des aides existantes par les services d’accompagnement sont au programme

En Belgique, plus de 15% de la population est porteuse d'un handicap, explique Jean-Louis Péters, le directeur de la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles.

Un pourcentage qui, selon lui, impacte le secteur public car celui-ci impose des quotas d'emplois directs et indirects, c'est-à-dire 3% à l'Etat fédéral, 2% aux Régions et 1,5 % dans les communes.

Pourtant, il dénonce qu'aucune sanction financière n'est infligée si ce pourcentage n'est pas atteint. De plus, d'autres pays Européens montent ces quotas jusqu'à 6% et donnent des sanctions financières en cas de non-respect de ceux-ci.

Selon Jean-Louis Péters, la Belgique devrait faire plus en termes d'intégration, surtout quand on voit que le taux d'emploi chez les personnes porteuses d'un handicap est d'environ 40 %.

Ce sont des personnes pour la plupart des victimes de maladies invalidantes en cours de leur carrière professionnel comme des inflammations, la maladie de Crohn, la maladie de Horton, la sclérose en plaques, ...

Jean-Louis Péters explique que des aides financières sont accordées aux employeurs par la Région via l'organisme Phare. Ces aides sont octroyées avant la mise à l'emploi via des formations subsidiées, des contrats d'adaptation, ... Si l'handicap provoque une incidence dans la productivité de l'employeurs ou encore si des installations sont nécessaires, les coûts sont pris en charge par Phare.

L'athlète Léa Bayekula, championne de Belgique du 100m et 200m en fauteuil de course est l'invitée d’honneur du salon. Les organisateurs rappellent que le CST est obligatoire.