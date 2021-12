La capitale belge regorge d’auteurs de grandes qualité, elle est également l’objet d’inombrables livres : des essais, des romans, des livres historiques, des bande-dessinées, des livres pour vos enfants, etc. La DH-BXL vous propose ici cinquante idées de livres ayant un rapport fort avec Bruxelles. Ci-dessous, vous trouverez assurément de quoi ravir vos proches. Cette sélection a été réalisée par quatre librairies emblématiques de la capitale : Cook&Book, Tropismes, Filigraines et Le Wolf.

Vous ne savez jamais quoi offrir à votre mère, votre petit ami ne sait jamais ce qu’il veut, vos enfants sont en panne d’inspiratio... Pas de problème. Pensez bouquins ! Mieux, pensez bouquins bruxellois. Un vrai bon livre constitue toujours LE cadeau par excellence. Et quand il parle de Bruxelles ou a été écrit, dessiné, réalisé, monté, etc. par un auteur ou une autrice bruxellois.e, c’est encore mieux.

A LA DECOUVERTE DE LA CAPITALE

Bruxelles insolite et secrète. Nathalie Capart, Isabelle de Pange, Nicolas Van Beek et Florent Verstraeten, 17,95 €. Ce guide est destiné à ceux qui veulent découvrir les lieux authentiques et étonnants de Bruxelles et de ses alentours : un musée privé en plastique, un tronçon de la Senne reconstitué à Saint-Géry, une ferme place de l'Yser, une piscine panoramique ou encore un immense jardin potager à Uccle.

Typiquement bruxellois. Colette Lamarche. 22 €. Illustrée de photographies datant principalement du XIXe et du début du XXe siècle, cette visite en images de la capitale de la Belgique évoque son histoire millénaire, ses quartiers aux styles architecturaux variés, ses traditions folkloriques et gastronomiques, son artisanat ainsi que les us et coutumes de ses habitants.

Manneken-Pis Balade à Bruxelles Quartier Grand-Place. Algemeen. 15,99 €. Ballon. Une promenade, des anecdotes, des légendes, des jeux et une foule d’activités pour découvrir Bruxelles en s’amusant.

DES BEAUX LIVRES

Dehors ! : Le Graffiti à Bruxelles. Adrien Grimmeau. 24,99 €. Exhibitions. Quelle est l'histoire du graffiti à Bruxelles ? Quelles sont ses origines, ses règles et ses pratiques ? Qui sont ses artistes de l'ombre ? Dehors ! Le graffiti à Bruxelles tente de répondre à ces questions et met à l'épreuve le double problème de la place du graffiti dans l'art et dans la ville, en interrogeant son rôle dans l'enrichissement artistique de la capitale de l'Europe.

Travel Book Brussels . Meulen Ever. 45 €. Louis Vuitton. Le regard de l'artiste sur Bruxelles dans un voyage pictural rendant hommage à ses héros (R. Magritte, Hergé, J. Brel, Arno) et à ses lieux favoris tels que l'Atomium, le square Maréchal Montgomery ou encore la villa Empain.

Victor Horta, l'architecte de l'art nouveau. Dernie, David, Darew-Cox, Alastair. 34,95 €. Mercator. Victor Horta (1861-1947) est considéré comme le créateur de l'architecture Art nouveau. Depuis la conception de l'hôtel Tassel à Bruxelles, en 1893, il réalisa plus de quarante bâtiments au cours des dix années qui suivirent. Ce nouvel ouvrage présente les nombreuses tendances artistiques et littéraires qui influencèrent son oeuvre, ainsi que son héritage.

Vivre Bruxelles. Eric Van Den Abeele. 29 €. Luc Pire. Avant-garde des salons littéraires, pépinière culturelle au rayonnement considérable, référence architecturale, Bruxelles est aussi un ferment inattendu de la création graphique. Henri Privat-Livemont, Jean Delville, Amédée Lynen, Armand Massonet, René Magritte, Julian Key et bien d'autres ont été des affichistes de renommée internationale qui ont porté haut les couleurs de la capitale. Grâce à ces artistes de génie, le lecteur est convié dans les plus belles salles de spectacle, les restaurants huppés et les cabarets insolites de la capitale.

Les cinémas de Bruxelles. Isabel Biver. 35 €. CFC. Isabel Biver propose une toute nouvelle version de son livre, actualisé et revisité en tandem avec la photographe Marie-Françoise Plissart qui a constitué un ensemble inédit de photographies réalisées en divers lieux de la ville, montrant les façades des anciens cinémas dans leur état actuel et où la première fonction de ces lieux n'a laissé que peu de traces. Elle a aussi photographié les intérieurs rares de salles hors du commun encore en activité ou à l'abandon.

Brussel'air, une capitale verte vue du ciel. 38 €. Rush Studio. Des vues saisissantes aériennes de Bruxelles et plus de 140 pages dévoilant une capitale verte et ses 19 communes vue du ciel.

POUR LES PLUS JEUNES

Bruxelles des enfants. Stéphanie Bioret, Hugues Bioret, Julie Godefroy illustratrices Julie Godefroy et Stéphanie Biore, 10,90 €. A partir de 7 ans. Un guide pour découvrir Bruxelles et ses environs. Il présente les monuments et le patrimoine, les figures marquantes et l'histoire, les particularités géographiques ou encore les spécialités culinaires. Avec des jeux et des activités accompagnés de leurs corrigés.

Bruxelles à colorier. Gwen Guégan, 12 €. A partir de 5 ans. Edgar est un renard qui, une fois la nuit tombée, part découvrir Bruxelles et son architecture éclectique. Un carnet de coloriage et d'activités pour regarder la ville autrement avec, en annexe, des informations destinées à compléter ses connaissances.

Ces monuments qui racontent Bruxelles : du Moyen Age au XXIe siècle. Laurence Bragard & Régis Duqué 12 €. A partir de 9 ans. Les petits secrets des grands monuments bruxellois au fil d’une visite amusante et colorée.

Mission Capitale Bruxelles. Beka. 13 €. Rageot. Un livre jeux dont l’intrigue se déroule à Bruxelles. À l'Atomium de Bruxelles, Naïs et Jules voient un homme victime d'un violent malaise. Ils devinent qu'il s'agit d'un empoisonnement et remarquent un individu qui prend la fuite. Sans se soucier du danger, ils se lancent à sa poursuite…

Tao et la journée du secret. Ghislaine Biondi et Nanette Regan. 5,95 €. Auzou. Dès 3 ans. Maman a un secret à révéler à Tao et Li-Mei. Pour le découvrir, ils vont devoir arpenter les rues de Bruxelles. La promenade dans Bruxelles leur réserve bien des surpises.

Léa et Gaspard - Sabotage sur la Grand-Place. Fabienne Blanchut et Claire Wortemann. 5,95 €. Dès 7 ans. Léa et Gaspard, deux enfants pétillants, vivent à Bruxelles. Un jour, ils saperçoivent que de la mousse jaillit du Manneken Pis. Ils devinent alors qu'un sabotage se prépare pour l'inauguration du parterre de fleurs de la Grand-Place.

Léa et Gaspard - Pas une minute à perdre. Fabienne Blanchut et Claire Wortemann. 5,95 €. Dès 7 ans. Une nouvelle enquête qui mène nos deux comparses au coeur du quartier des Marolles. Un premier roman parfait pour les lecteurs débutants.

CA SE PASSE DANS LA CAPITALE

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Nom d'une pipe ! Nadine Monfils. 14,90 €. Robert Laffont. Un roman policier, déjanté, surréaliste et plein de suspense, du temps où on bruxellait dans les rues schaerbeekoises...

Jacky. Geneviève Damas. 14,50 € Gallimard. Un roman détonnant qui met l'amitié à l'honneur et marque par sa justesse.



Les Compromis. Maximes Calligaro et Eric Cadrère. 9 €. Rivages Noirs. Un polar au cœur de Bruxelles dans l'univers du Parlement européen. On y retrouve l'Europe des lobbyistes, des diplomates, des politiques, des journalistes, le tout mêlé à une trame policière finement construite.

La Capitale. Robert Menasse. 24 €. Verdier. Tout commence dans le quartier Sainte-Catherine... La capitale, c'est Bruxelles. Près de la place de la Bourse, un cochon agressif bouscule tout sur son passage. Un homme est tué par balle, un autre travaillant à la Commission européenne entend le coup de feu. Tous les protagonistes de l'histoire participent à ce récit mêlé où les personnages n'ont de cesse de se croiser.

CA PARLE DE LA CAPITALE

Tais-toi ! Anne Gruwez. 20 €. Racine. Irrévérencieuse, dotée d'un franc-parler et d'un humour mordant, Anne Gruwez nous décrit, au fil des affaires judiciaires, son métier de juge d'instruction.

Dans le souffle de la bombe. Karen Northshield. 18,90 €. Kennes. Le 22 mars 2016, Karen Northshield se trouve à l'aéroport de Bruxelles lorsque souffle la bombe des terroristes qui tuera pas moins de 18 personnes et en blessera 92 autres. Cinq ans après, les souvenirs sont toujours aussi vifs, entre reconstruction physique et psychologique. Un récit tragique, glacial, mais ô combien nécessaire.

Le clandestin de Daech. Georges Dallemagne et Christophe Lamfalussy. 19,90€. Kennes. Un portrait d'Oussama Atar, considéré comme le commanditaire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars 2016 à Bruxelles. Un récit au cœur des instances belges. Comment a-t-il été possible que le terroriste puisse mener à terme son projet ? Quelles fautes avons-nous commises ? Quelles leçons tirer pour l'avenir ?

BIEN MANGER ET BIEN BOIRE

Bruxelles, les recettes de Brussel’s Kitchen. Chloé Roose. 29,95 €. Racine. Cent recettes emblématiques de chefs bruxellois servies dans des lieux divers de la capitale : restaurants, marchés, food halls, entre autres.

La bonne adresse de René Sepul et Pierre Marcolini. 24 €. SH-OP. Ils se connaissent depuis plus de 15 ans et partagent leurs bonnes adresses et racontent un Bruxelles qu’ils aiment.

Bruxelles, 100 chefs, 100 recettes cultes. Brussels' Kitchen. 29,95 €. Racine. Un voyage gastronomique au cœur d'une Bruxelles cosmopolite et de ses restaurants tendance.

Guide 2022 des boulangeries et pâtisseries artisanales à Bruxelles. Tartine et Boterham. 10 €. Cette association a référencé dans cet ouvrage plus de 60 boulangeries et pâtisseries artisanales situées dans la Région de Bruxelles-Capitale. Toutes les adresses référencées correspondent à un critère : au moins 80% des produits sont préparés dans un atelier qui se situe à côté ou à proximité du magasin. Certains de ces artisans se situent peut-être juste à côté de chez vous !

Pistolet original. Histoire belges à cuisiner. Valérie Lepla. 28,90 €. Renaissance Du Livre. Les meilleures recettes de pistolets de la planète sont de Bruxelles ou d’ailleurs. Tour d’horizon de ce petit pain rond, parfois chaud, que les Bruxellois adorent. Le tout mis en sauce par Valérie Lepla.

BANDES DESSINEES

La Bête. Frank Pé. 24,95 €. Dupuis. D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des trafiquants d'animaux exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années 1950. Alors qu'il prend la fuite, il se rend dans la banlieue de Bruxelles où il est recueilli par François, un jeune garçon amoureux des animaux. Une revisite extraordinaire de notre héros d'enfance, sublimée par le trait mûri de Frank Pé.

Bruxelles, un rêve capital. Peeters et Schuiten. Prix : 29 €. Casterman. À la belle plume de Peeters s'ajoute le magnifique coup de crayon de Schuiten. La capitale de l'art nouveau et du surréalisme est sublimée. Vous ne verrez plus jamais Bruxelles de la même manière.

Collection Bruxelles dans la collection Petit à petit. Hugues Payen & Co. Prix : entre 15,90 € et 16,90 €. Trois tomes passionnants. Dans le premier tome, les Celtes honorent des mégalithes laissés par leurs prédécesseurs dans le centre de la ville actuelle alors que des Romains occupent la région. Le second tome, vous invite à la découverte des Bruxellois qui vont traverser petits et grands drames, tel que le bombardement de la ville sur ordre du roi Louis XIV ou le grand incendie qui ravage l’ancien palais des ducs de Brabant. Ils finiront par se révolter à leur façon. Le dernier tome de la série montre comment la ville a connu mille transformations plus surprenantes les unes que les autres, pour devenir la capitale de l’Europe que nous connaissons aujourd’hui !

Innovation 67. Patrick Weber et Baudouin Deville. 14,50 €. Anspach. Alors que les capitales européennes sont confrontées à des mouvements de contestation contre l'impérialisme américain et la guerre du Vietnam, Kathleen est au cœur de l'incendie de l'Innovation, grand magasin de Bruxelles. L'histoire, évoquant cet événement qui a endeuillé la capitale belge le 22 mai 1967, est complétée d'un dossier historique qui replace les éléments du récit dans leur contexte.

UN PEU D'HISTOIRE/GEOGRAPHIE

Léopold II La marque royale sur Bruxelles. Thierry Demey. 38 €. Badeaux. Au début du règne de Léopold II, deux défis urgents se posent à Bruxelles pour maîtriser sa croissance : planifier et structurer l’extension des faubourgs et assainir les quartiers centraux, victimes de leur urbanisation anarchique. Et le monarque, soucieux de la qualité de vie de ses concitoyens et du prestige de la nation, d'ajouter : Il faut à une grande cité de l'air et de l'espace. Il faut chercher à embellir le centre du Gouvernement et à en augmenter les agréments et les plaisirs. Partout, l'embellissement des villes marche de pair avec l'accroissement du bien-être public. Cet accroissement, si considérable depuis trente ans, nous impose l'agréable devoir de traiter largement et complètement la question. Toute sa philosophie du développement des villes est résumée dans cette phrase qu'il prononce au Sénat à l'occasion de sa majorité, le 27 mars 1856. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'y est attelé comme personne : monuments civils, parcs et squares, larges avenues arborées, tout ce que Bruxelles compte de grands espaces et de belles perspectives lui en est en partie redevable.

Bruxelles, des remparts aux boulevards. Sur les traces de 10 siècles de mutation. Thierry Demay. 42 €. Badeaux. Raconter les transformations de Bruxelles en tentant d’identifier les circonstances qui les font éclore, leur contexte politique et économique, leurs objectifs, leurs caractères structurants ou non, bref de les rendre compréhensibles, tel est le propos de ce nouveau guide Badeaux. Ce récit se divise en deux parties, coupées par une rupture nette et tragique, le bombardement de Bruxelles par les troupes de Louis XIV au mois d’août 1695. La reconstruction de près d’un tiers de la cité, menée dans l’urgence et la précipitation, pose les premiers jalons d’une mue qui va bouleverser de fond en comble le tissu urbain au cours des trois siècles à venir. La première partie, Bruxelles médiévale, commence au bord de la Senne à l’orée du second millénaire. Elle passe en revue les fortifications, les marchés du bas de la ville, les collines du pouvoir, le rôle moteur de la Senne et du canal, la place prépondérante des institutions religieuses et charitables dans le tissu urbain. La seconde partie, Bruxelles moderne, coïncide avec les premiers aménagements d’ensemble, dont la place des Martyrs constitue la pierre inaugurale. Elle voit la naissance des premiers faubourgs et des boulevards avant d’assister à la destruction méthodique du tissu moyenâgeux par les grandes opérations d’assainissement du bas de la ville.

Time Machine Brussels. Tanguy Ottomer. 21,95 €. Luster. Tanguy Ottomer s’est plongé dans les archives et a sélectionné 50 photographies de la capitale belge. Tournez la page, découvrez le lieu où la photo d’archive a été prise et laissez-vous surprendre par l’aspect de ce même lieu aujourd’hui, à travers l’objectif du photographe Tim Fisher. Les images du passé en poche, ce dernier a sillonné la ville afin de photographier les mêmes rues et places, mais dans leur forme actuelle. Il en résulte 50 clichés avant-après remarquables. Loin de l’album-souvenir nostalgique, cet ouvrage offre une belle occasion d’échanges intergénérationnels.

Dans Un hameau dans un marais, Marc Didden parle de de Bruxelles, la ville qu'il habite depuis plus de soixante ans. Des anecdotes sur sa jeunesse émaillent des faits dignes d'être relevés et des considérations d'ordre critique, le tout formulé avec une justesse d'observation percutante. Les mots de Didden font mouche, mais l'amour qu'il porte à Bruxelles n'en ressort que mieux. "Il faut un code pour déchiffrer le secret de la ville", écrit-il à la dernière page. Ce code, Marc Didden l'a manifestement trouvé.

Nouvelle Histoire de Bruxelles. Arnaud de La Croix. 19,95 €. Racine Lannoo. Ce livre rassemble les avancées les plus récentes dans le domaine de l’histoire et de l’archéologie de Bruxelles. Depuis les circonstances de la naissance de la ville jusqu'à la « capitale de l'Europe », Arnaud de la Croix met l'accent sur des événements ou des faits parfois négligés, et n'hésite pas à aborder quelques épisodes gênants, souvent absents des livres d'histoire. Il choisit également de retracer l'histoire de la cité avec pour ambition de ressusciter celles et ceux, célèbres ou méconnus, qui ont marqué le développement de Bruxelles.

Bruxelles, ceci n’est pas une ville. François-Janne D’Othée. 9,04 €. Nevicata. Bruxelles séduit et interroge. Comment cette ville, faite de bric et de broc, où les balafres urbanistiques côtoient les splendeurs architecturales, peut-elle autant charmer, attirer, être jalousée par les autres grandes villes d'Europe ? Ce petit livre n'est pas un guide. C'est un décodeur. Il invite le lecteur à découvrir la lente métamorphose d'une vieille bourgeoise qu'on pensait assoupie jusqu'à ce que l'Europe en fasse sa capitale. Bruxelles demande à être racontée, pour être mieux comprise. Ceci n'est pas une ville. Ceci est bien plus qu'une ville. Un grand récit suivi d'entretiens avec Roel Jacobs, Fatima Zibouh et Philippe Van Parijs..

Bruxelles en cheminant la ligne du temps. Marc Meganck. 19 €. 180 Edition. Bruxelles est une ville écrite à l’encre, gravée dans la matière, jalonnée de dates anniversaires, de commémorations en tous genres : victoires et défaites, gloires et drames, coups de génie ou coups du sort, sensations fortes ou regrets. Ce livre invite à découvrir la capitale… en cheminant sur la ligne du temps, à travers 150 dates essentielles.

Bruxelles, une lecture de ville. Vandermotten C. 9 €. Univ. Bruxelles. De l'Europe des marchands à la capitale de l'Europe, Bruxelles est une ville complexe, capitale de l'Europe au cœur d'un pays fragile, où elle est à la fois un ciment et un enjeu. Les limites de la Région-Capitale, bien plus étroites que celles de la zone métropolitaine, ne sont pas seulement un fait administratif. Elles pèsent fortement sur la problématique bruxelloise : celle d'une ville économiquement prospère, une petite ville mondiale, mais en même temps une ville de pauvres, en fort essor démographique, aux ressources budgétaires insuffisantes.. Au total, ce petit ouvrage propose une lecture holistique de Bruxelles. Il permet au lecteur de mieux comprendre aussi bien la signification et l'origine de tel paysage précis de la ville que sa problématique économique, politique et sociale globale.

L’histoire de la Belgique en 100 cartes anciennes. 59 €. Racine. Les plus belles cartes de nos archives rassemblées dans un livre luxueux. De la géographie des voies romaines sur la carte dite de Peutinger, réimprimée plusieurs fois au début du XVIIe siècle dans l'atelier de Christophe Plantin, à la carte de Cock sur l'unification des Pays-Bas en 1549. Des cartes naïves du Liber floridus au XIIe siècle à une « carte de sabotage » allemande de 1943 sur les actions de la Résistance en Belgique en passant par la plus ancienne carte gastronomique de Belgique, publiée en 1899 dans la revue française l'Art culinaire.

DES AUTEURS BRUXELLOIS POUR LES PLUS PETITS

Matin Minet - À l’intérieur. Anne Herbauts, 11,50 €. Pastel. De 3 à 6 ans. Le pitch : il neige fort ce lundi matin. Matin Minet et Hadek sont bien ici, chez eux, à l’intérieur. Mardi, Hadek s’installe douillettement avec ses livres. Les autres jours de la semaine s’égrènent au rythme de la neige et des lectures d’Hadek. Dimanche, Matin Minet regarde par la fenêtre : "Hadek, je crois que je m’ennuie." Son ami lui tend alors un grand livre illustré… L'auteure : Anne Herbauts, est née et vit à Bruxelles, est une artiste belge francophone, illustratrice, peintre, et auteur de littérature jeunesse. Pour l'année 2021, elle est sélectionnée pour la septième année pour le prestigieux prix international suédois, le Prix commémoratif Astrid-Lindgren12. Ses albums sont traduits dans plusieurs langues, notamment en espagnol, anglais, italien, néerlandais, allemand, coréen et japonais.

Petit ours, Tout Petit ours. Marine Schneider. 12 €. De 1 à 3 ans. Ed Cambourakis. Le pitch : Tout Petit ours est entré dans la vie de Petit ours et de Grand ours. Il est trop petit pour s’habiller tout seul, n’a pas droit aux biscuits, il se roule par terre, est souvent mécontent et a des livres et des jouets qui sont plus petits que ceux de Petit ours. Tout à coup, Petit ours a l’air bien grand en comparaison… L'auteure : Marine Schneider est née à Bruxelles en 1991. Elle a suivi des études d’illustration à LUCA School of Arts à Gand (Belgique) et à KhIB à Bergen (Norvège). Après avoir débuté sa carrière d’illustratrice en Norvège, elle publie ses albums aux éditions Versant Sud et Cambourakis. Elle réside actuellement à Bruxelles.

Histoires de loups. Mario Ramos. 24,80 €. De 3 à 6 ans. Collection Pastel. Le pitch : Les loups de Mario Ramos sortent souvent du conte de Charles Perrault, mais ils reflètent aussi une part de nous-mêmes. Que ce soit pour faire le fanfaron, pour dialoguer dans la forêt avec une petite fille en rouge et d’autres personnages sortis d’on ne sait quel bois, ou encore pour s’élever dans le ciel, le talent et la force des histoires de ce grand auteur méritaient bien une anthologie ! L'auteur : Mario Ramos est né à Bruxelles en 1958, d'une mère belge et d'un père portugais. Sa petite enfance est rythmée par des séjours chez sa grand-mère maternelle, à l'orée d'un bois, et des grandes vacances au Portugal. Auteur engagé auprès des enfants et des professionnels, Mario Ramos a publié ses 33 albums chez Pastel. Ses loups, cochons, singes et autres personnages font rire et réfléchir les grands et les petits dans le monde entier. Mario Ramos nous a quittés le 16 décembre 2012.

Rumeur. Thomas Lavachery, 12,50. L'Ecole des Loisirs. 13 ans et +. Le pitch : "Voilà Tarir, le mangeur de capincho !" Tarir a reçu l’insulte comme un coup de pied dans le ventre. Chez les Indiens Zapiro, le capincho est un animal honni, un pleutre qui pleure au moindre danger. Personne ne doit le manger sous peine d’attirer l’opprobre sur sa famille ou sur son clan. N’importe quel Zapiro traité de cette manière aurait donc riposté. Mais pas Tarir, le timide, qui n’a rien trouvé à dire. Depuis, la rumeur a circulé, la calomnie s’est installée, Tarir est devenu un paria parmi les siens. S’il ne veut pas mourir d’une flèche dans le dos, il doit partir. Mais où ? Vers la forêt du Pays mort qui abrite les exclus ? Vers Los Blancos, la ville où les Indiens ne sont pas les bienvenus ? Le destin de Tarir le mangeur de capincho est en marche… L'auteur : Historien de l'art, cinéaste, il a commencé par la bande dessinée en faisant paraître des histoires courtes dans l'hebdomadaire Tintin. Pour le journal La Croix, il a adapté en BD la série Téléchat, de Roland Topor. Il est auteur de documentaires et a réalisé un film sur l'expédition de son grand-père à l'Île de Pâques en 1934. Il est surtout connu comme écrivain de romans destinés à un lectorat adolescent ; il est notamment très apprécié pour les aventures de Bjorn le Morphir (heroic fantasy), qui comptent huit tomes. Il a adapté cette saga en bande dessinée avec la collaboration du dessinateur Thomas Gilbert. Depuis 2021, il est également chargé d'un cours de narration à l'IHECS, Instituts des hautes études des communications sociales.

La Colonie de vacances. Fanny Dreyer. 20 €. Trapèze/Albin Michel. À partir de 6 ans. Le pitch : Une semaine de colonie de vacances, racontée à travers les regards croisés de cinq enfants aux âges et aux tempéraments différents : Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali. Des préparatifs à l’anxiété du voyage en bus, des premières rencontres aux joies de la vie collective, Fanny Dreyer évoque le cheminement vers l’autonomie et l’épanouissement, ainsi que la capacité enfantine à se recréer un équilibre en dehors des repères familiaux. En réinscrivant chaque individualité au sein du groupe, l’autrice-illustratrice pose un regard à la fois attentif et enchanté sur ces petites sociétés qui s’inventent le temps des vacances. C’est également la relation des enfants à la nature, au coeur des événements de la colonie, que Fanny Dreyer célèbre en autant de tableaux qui exhalent une douceur et une grâce magnétiques. L'auteure : Durant ses études, Fanny Dreyer travaille comme stagiaire décoratrice sur plusieurs courts-métrages d'animation. Elle entre ensuite à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles en section illustration où elle obtient son master en 2011 en présentant en présentant plusieurs projets de livres personnels. Elle travaille ensuite sur différents projets en illustration de livres jeunesse mais aussi pour la presse et le domaine culturel, pour des agences de graphisme et collabore avec différents artistes suisses et bruxellois. Elle travaille également comme décoratrice et accessoiriste pour des courts-métrages avant de réaliser elle-même de petits films d'animation. Elle anime également des ateliers pour enfants et, en 2013, elle crée avec Chloé Perarnau le fanzine bruxellois bilingue pour enfants Cuistax .

La Cabane à Dodo. Frédéric Stehr. Pastel. 9,80 €. 2 à 4 ans; Le pitch : Pendant la sieste à la crèche, Léon le Hibou ne dort pas. Mieux, il a construit une cabane à dodo. Oscar ouvre un oeil : « C’est pas comme ça une cabane. Attends !" Jules est réveillé : "Je peux venir ?" Piou Piou et Gladys les rejoignent. La salle de sieste est sens dessus dessous. Ce n’est pas une simple cabane qu’il leur faut, mais bien une Super cabane à dodo ! L'auteur : Né sixième d’une famille de sept enfants en 1956, Frédéric Stehr a fréquenté très brièvement la section sérigraphie de l’Ecole professionnelle supérieure des arts graphiques de Paris. Il lui préférera, de loin, les jardins publics pour y crayonner durant des heures et abandonnera aussi les Beaux-Arts au profit de divers petits boulots pour gagner sa vie. C’est lors d'une mission d'intérim à l'école des loisirs, qui deviendra sa maison d'édition, que son envie de dessiner et de raconter en images se confirme. Depuis, il a publié une soixantaine d’albums. Il vit et travaille à Bruxelles.

ARCHITECTURE

Chefs-d'oeuvre de l'art nouveau à Bruxelles. Christian Mesnil, 28,90 €. Découverte de l'art nouveau à Bruxelles à travers un parcours entre façades éclatantes et intérieurs cachés.