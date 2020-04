Le recueil comporte 68 poèmes écrits par 68 élèves.

Le confinement a forcé les écoles à fermer leurs portes mais les professeurs veillent à maintenir le lien avec leurs élèves. A Anderlecht, les élèves de la section technique de qualification sociale de l'Institut Marie Immaculée (IMI) ont ainsi poursuivi un projet qui leur tenait particulièrement à coeur. Un recueil de haïkus, sur un thème loin d'être anodin en cette période particulière : la liberté.

Lancé juste avant la fermeture des écoles, le projet s'est poursuivi pendant le confinement. Il se concrétise aujourd'hui par la sortie d'un recueil intitulé "L'art pour préserver nos libertés" et reprenant 68 haïkus de 68 élèves. "Ce projet montre que les élèves continuent à apprendre pendant le confinement. Chaque élève avance à son rythme et le professeur a l'occasion de faire un réel suivi individualisé, explique Jean-François Vanwelde, enseignant porteur du projet. De mon côté, les apprentissages ne pâtissent pas de la situation, on peut continuer à apprendre à distance jusque fin juin si cela permet de garantir la santé publique."

"Derrière mon pupitre. Un léger bruit de cascade. Mon esprit s’évade." Autrice de cet haïku, Fatima-Zohra Soussi, élève en cinquième année confie avoir du mal à trouver l'inspiration au départ. "On a l’impression que ce que nous demande notre professeur est d’un niveau trop élevé pour nous. Ensuite, on procède par étape, on crée un champ lexical autour du thème de l’art et de la liberté, on associe des mots et les idées arrivent petit à petit jusqu’à arriver à un résultat qui par moment dépasse nos espérances."

Sa camarade Laura Belfiore a quant à elle exprimé son talent artistique en signant le dessin de la couverture. "Le thème du projet m’inspirait beaucoup. La liberté d’expression est très importante à mes yeux. Je veux pouvoir dire ce que je pense sans avoir peur d’être jugée. Et l’art joue un rôle essentiel pour préserver la liberté d’expression. Dans l’avancement du projet, il aurait été plus facile de se voir à l’école pour échanger les idées de vive voix mais le résultat final est magnifique. Je suis fière de ce qui en est sorti grâce à l’appui de nos professeurs par email."

Dès la sortie du confinement, les élèves se mettront à la recherche de libraires acceptant de diffuser le livre. En attendant, vous pouvez retrouver le recueil en cliquant ici.