Une nouvelle enseigne de bouche qui ouvre ses portes en plein Covid-19, c'est déjà une petite victoire. Surtout quand le projet a démarré voici deux mois à peine, en plein confinement donc. Les lieux respirent les embruns marins, la chair fraîche de poissons et crustacés en tous genres. Car c'est d'une poissonnerie qu'il s'agit. Sobrement appelée Georges - pour Georges Henri, du nom de l'artère dans laquelle elle se trouve, cette poissonnerie a ouvert ses portes ce mardi après quelques semaines de travaux.

Son patron, Abdel Ben, est une pointure en matière de poissons et crustacés. Né à Tanger, "au bord de la mer Méditerranée", il a longtemps pratiqué la pêche, et géré plusieurs magasins dont une poissonnerie dans le cadre de l'entreprise familiale. Lorsqu'il est arrivé en Belgique voici plus de trente ans, il a logiquement suivi sa passion en ouvrant une enseigne boulevard Lemonnier, près de la gare du Midi. Sa première poissonnerie est aujourd'hui une référence dans ce vaste quartier et ses célèbres planchas de poissons très appréciées. Aujourd'hui, il exporte son savoir-faire dans d'autres quartiers, Covid-19 ou pas... Peu lui importe : "Quand on connaît son métier, on ne craint rien. On ne peut pas se tromper. Sans expérience, c'est beaucoup plus difficile", assène celui qui se définit comme le "para-commando de la poissonnerie".

"D'ailleurs, j'ai très bien travaillé pendant le confinement. Les gens ne pouvaient plus aller au restaurant, ils avaient plus de temps pour faire la cuisine, donc ils ont acheté beaucoup de poissons",commente-t-il, large sourire caché derrière son masque de protection. Aidé par un chef français passé par les cuisines de Roland Debuyst - un Breton nommé Frédéric Jousselin, Abdel Ben propose de nombreux produits et préparations belges dans cette poissonnerie de quartier planté à 300 mètres du square Meudon, mais pas que : anguilles au vert, grosses sardines bretonnes, seiches, saumon fumé maison, etc. "Tout vient de Rungis, à Paris. Il y a beaucoup plus de choix qu'au Marché matinal."

Qui dit autre quartier dit autres moeurs. Afin de répondre à sa nouvelle clientèle, Abdel Ben va se lancer dans la livraison de poisson frais à domicile. "Le concept est en cours d'élaboration mais nous serons très bientôt prêts. De même qu'une troisième enseigne, du côté de la chaussée d'Alsemberg à Uccle cette fois-ci. Ouverture prévue dans moins d'un mois. Un para-commando du poisson qu'on vous disait...