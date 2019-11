L'Armée du Salut organise pour la deuxième fois "En route vers Noël", une invitation musicale à la solidarité durant cette période de fêtes.

Pour certains, la période de Noël est synonyme de course aux cadeaux, de repas de famille et de marchés nocturnes. Pour d'autres, c'est un moment marqué par l'isolement et la précarité. Pour limiter cet isolement, l'Armée du Salut organise chaque année des actions hivernales venant en aide aux personnes en difficulté. Pour lancer cette période, elle organise pour la deuxième fois "En route vers Noël" le 30 novembre prochain. Le but : encourager le grand public à entamer ce temps de fêtes avec solidarité pour ceux qui en ont besoin.

Gratuit, l'événement se tiendra sur la place du Nouveau Marché aux Grains. De 14h à 18h, le plus long concert de gospel de Bruxelles accueillera sur scène plusieurs intervenants et artistes de l'organisation de l'Armée du Salut mais aussi la participation de dix églises de différentes dénominations chrétiennes de la capitale. Accompagné de stands de dégustation et d'animations pour enfants, le concert sera rythmé par un mélange de styles musicaux variés : gospel, rap, chorale, fanfare, tambourins, etc.

Les traditionnelles marmites de Noël seront évidemment de la partie afin de récolter des fonds pour financer les actions solidaires menées par l'Armée du Salut pendant la période hivernale.