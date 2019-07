La voix était tremblante et les larmes bien audibles chez Aurélie Roussel, ce lundi, le lendemain du décès de Madisson enceinte de 8 mois et demi d’une petite Amelia. La marraine de l’enfant, le bébé aujourd’hui décédé avec sa maman, ne pouvait cacher son énorme émotion au moment d’évoquer son amie, âgée de 24 ans, aujourd’hui disparue. "Je l’ai rencontrée à la crèche où mon fils va. De fil en aiguille, elle est devenue la baby-sitter de mes enfants à la maison et puis on a lié une amitié très très forte. Et puis elle est tombée enceinte et m’a demandé d’être la marraine de la petite Amelia. Elle m’a encore déposée à l’aéroport le 16 juillet. Elle était en superforme", raconte-t-elle.

La jeune femme a fait une crise cardiaque au volant de son véhicule ce dimanche. Elle était inconsciente au moment du choc avec un poteau. "On savait qu’elle avait des problèmes cardiaques. C’était le rêve de Madison d’avoir un enfant. Elle ne buvait pas et ne fumait pas de cigarettes. Elle faisait très attention quand elle roulait. C’est la malchance, malheureusement. Elle va énormément nous manquer. Je ne peux pas croire qu’elle ne viendra plus sonner à ma porte", explique Aurélie Roussel.

La très forte émotion de la marraine d’Amelia s’est ressentie chez de nombreux proches comme Morgane Dequevy Waterplas, une amie d’enfance : "Je n’ai pas les mots. Je suis toujours sous le choc. Jeudi, on se parlait encore de tout et de rien. Là, j’ai ma petite sœur qui est partie. Le 6 août elle devait donner naissance à sa princesse qui était son plus beau cadeau. Elle n’a même pas pu profiter ou même la rencontrer. On a eu beaucoup de délires ensemble et je promets qu’ils resteront à jamais en mémoire. Je l’aime et je ne l’oublierais jamais."

Tous se souviennent de la jeune femme, née en 1995, comme d’une personne exceptionnelle et pétillante. Ses amies, inconsolables, aiment rappeler son tempérament positif et sa joie de vivre quand ils nous parlent de Madison. "C’était quelqu’un d’extraordinaire, de généreux. Elle était formidable. C’est une personne qui avait le cœur sur la main. Elle était toujours là pour les autres. Avec mes enfants, elle était super. Mon fils et Madi, âgé de deux ans et demi, étaient inséparables. Comme il est petit, il ne se rend pas compte. Mais pour ma fille qui a neuf ans, c’est très difficile", explique Aurélie Roussel.

Le décès de la jeune femme, qui travaillait à la commune d’Anderlecht, et de son bébé laisse derrière lui le compagnon de Madison qui était présent dans le véhicule au moment du drame. "Laurent s’est fait opéré ce lundi. Il avait le bras cassé suite à l’accident et a dû subir une pose de broches. Il m’a dit au téléphone : ‘C’est moi qui aurais dû mourir et pas elles.’ Il s’en veut énormément, mais il n’y peut rien. Ce n’est pas de sa faute. C’est incompréhensible, c’est injuste", conclut la marraine d’Amelia.