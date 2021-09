Un nouveau tronçon de "rue cyclable" a été inauguré ce week-end sur l’avenue Louise. La latérale en direction de Stéphanie entre la rue de la Vallée et la rue Vilain XIIII a été rénovée et est désormais munie d’un revêtement ocre marquant la priorité donnée aux cyclistes.

Il s’agit du troisième tronçon réalisé sur cette artère emblématique de la capitale. Un premier revêtement ocre a été installé fin août entre la place Stéphanie et la rue du Bailli, côté Châtelain.

Un prochain tronçon cyclable verra le jour le week-end du 2 octobre entre la chaussée de Vleurgat et la rue de la Concorde. Le week-end du 9 octobre, ce sera au tour de la partie entre la rue de l'Abbaye et la rue Paul Lauter, et du tronçon entre la chaussée de Vleurgat et la rue de Crayer.

Nous vous en parlons ce week-end : ces rues cyclables sont cependant considérées comme dysfonctionnelles par le Gracq. "Les voitures dépassent, des cyclistes se font agresser par ceux qui ne comprennent pas la rue cyclable ou ne veulent pas la respecter, cela crée des tensions…", dénonce Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au Gracq.

Bruxelles Mobilité étudie actuellement la possibilité de réserver les latérales aux déplacements purement locaux, comme sur la Petite Ceinture.