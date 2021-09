À 8h, les grilles de l’école Marie Popelin à Evere s’ouvrent. Les dizaines d’enfants accompagnés de leurs parents masqués entrent dans la cour après deux mois d’absence. En quelques secondes, les habitudes de l’école refont surface : on retrouve les copains, on joue, on court, on rigole… Bref, c’est la rentrée et la cour de l’école everoise revit à nouveau. "Je suis vraiment content", nous glisse Adam, qui vient de fêter ses 3 ans la veille. "Je suis ravie d’être ici ", confie à son tour une enseignante derrière son masque.

© DEMOULIN BERNARD

Pourtant, une fois de plus, un invité perturbe la rentrée : le coronavirus. "On se réjouit du jour où on sera débarrassé de ce virus. On a ouvert l’établissement en 2019 : on n’a donc presque connu que le covid", sourit résignée la directrice Carole Debois.

"On commence à être habitué au masque. Rien ne change par rapport à l’année précédente", avoue Selman (10 ans). Un peu plus loin dans la cour, Zakaria et Caroline sont venus accompagner leurs garçons de 6 et 3 ans ce mercredi. Ils se disent conscients de l’impact psychologique de la situation sanitaire : "on met moins souvent le JT à la maison pour ne pas créer un climat anxiogène. Mais je pense que les enfants ne s’inquiètent plus. Du moins, ils ne posent plus de questions", indique le papa.

© DEMOULIN BERNARD

Craintes d'une fermeture de classes

Dans cette école d’une capacité totale de 425 élèves, aucune classe n’a été fermée depuis le début de la pandémie. "On applique les procédures. Personne n’a envie de fermer une classe car les enfants doivent alors rester chez eux et sont en souffrance", redoute la directrice.

Le bourgmestre faisant fonction d’Evere, Ridouane Chahid (PS), assure d’ailleurs "faire tout pour ne pas devoir fermer" : "on augmente la disponibilité du gel hydroalcoolique, on a racheté des masques, le personnel d’entretien multiplie les passages de désinfection".

© DEMOULIN BERNARD

Une sensibilisation à la vaccination

Grande nouveauté de cette rentrée par rapport à l’année précédente : la vaccination. Si la question ne se pose pas pour ces élèves du primaire, la vaccination du personnel enseignant suscite cependant l’attention. La directrice nous indique qu’une sensibilisation a été faite auprès du personnel à l’occasion de la rentrée. Dans un couloir, un éducateur nous glisse : "personnellement, je suis vacciné. Je pense qu’il faut penser aux autres et le faire".

Faut-il alors aller vers une obligation vaccinale pour garantir un retour à la normale, une "école sans masque" ? Le député-bourgmestre everois n’y est pas favorable. "Par principe, je n’aime pas l’obligation. Je pense qu’il faut plutôt travailler sur la sensibilisation, quitte à faire venir des experts dans les écoles pour parler de l’importance du vaccin et de la situation dans les hôpitaux."

Le socialiste rappelle qu’un centre de vaccination sera ouvert les 4-5 et 11-12 septembre au complexe sportif et qu’un "vaccibus" de la Cocom circulera dans la commune, notamment à proximité de l’école.