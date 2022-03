En région bruxelloise, le coût de l’électricité est plus bas qu’en Flandre et en Wallonie. Pour le gaz, la Wallonie paie le plus cher.

En se basant sur les tarifs de janvier 2022, un ménage standard (3 500 kWh/an pour l’électricité et 23 260 pour le gaz) payerait à Bruxelles 3 751,50€/an de gaz et 1 673,82 € d’électricité. En Flandre pour ce même ménage standard, les tarifs seraient de 3 643,33 pour le gaz et 1 740,58 pour l’électricité et en Wallonie de 3 950,59 et 1 831,10.

Le gaz wallon est cher. Pascal Misselyn, directeur de Brugel, l’autorité bruxelloise de régulation de l’énergie, nous explique que cette différence est notamment due à la densité de population.

(...)