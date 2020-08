Les riverains souhaitent que leur quartier redevienne propre et calme.

Des gants, un balai et des sacs poubelle : une vingtaine de riverains du quartier Nord, à Saint-Josse, se sont donnés rendez-vous ce samedi pour le grand nettoyage... d'un chantier. Ce dernier bloque la circulation d'une partie du quartier depuis plusieurs mois., explique Roland, un riverain.

Le croisement des rues Linné et de la Prairie est donc toujours fermé à la circulation, provoquant de nombreux embarras. "Les voitures sont obligées de faire de grands détours et les travaux ne sont pas toujours bien indiqués donc certains véhicules doivent repartir en marche arrière. Cela pose aussi problème à la police et aux pompiers, qui ne peuvent plus