view.brussels, l'observatoire bruxellois de l'emploi et de la formation, publie aujourd'hui la liste officielle des fonctions critiques.

Cette liste compte cette année cent métiers. C'est le même nombre que l'an dernier, mais vingt de plus qu'il y a cinq ans. Dans le même temps, Actiris publie la liste des formations liées à ces métiers. Boucherie, cuisine, construction, mécanique ou travail du bois : il y en a pour tous les goûts. Dans certains cas, des dispenses peuvent être accordées. On peut donc bénéficier d’allocations de chômage tout en suivant une formation. Le but est d’inciter les chercheurs d’emploi à se lancer. De nouvelles formations ont fait leur apparition cette année. Dès la rentrée prochaine, les chercheurs d’emploi pourront suivre des cours de dessinateur industriel, de chimie ou de gestion et comptabilité tout en percevant leurs allocations.

Pour rappel, les fonctions critiques sont les fonctions pour lesquelles les employeurs peinent à recruter, pour plusieurs raisons. D'abord, le manque de candidats ou de qualifications adéquates pour certains métiers. Ensuite, les conditions de travail, parfois difficiles. Cette année, deux nouvelles fonctions critiques viennent s'ajouter à la liste : professeur de néerlandais en primaire et ouvrier de production spécialisé dans la transformation du caoutchouc. D'autres métiers, en revanche, disparaissent. C'est le cas de responsable logistique, d'agent de sécurité et aide comptable. Cela dit, d’années en années, ce sont souvent les mêmes fonctions qui reviennent. Qu'il s'agisse des professeurs, du personnel soignant, des informaticiens ou encore des ingénieurs. Difficile aussi à Bruxelles de recruter dans la vente (représentants et vendeurs) et dans la construction.