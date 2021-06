La zone autour de Léopold III est une zone d'activités où beaucoup de grosses entreprises sont installées. Les bâtiments de la Défense ainsi que le siège rutilant de l'Otan y sont aussi.

Un projet d'envergure mêlant logements, équipements publics et espaces verts est sur la table du département stratégie de perspective.brussels. Le site du futur projet s'étend sur 90 hectares à cheval entre la Région bruxelloise et la Flandre (la commune de Zaventem, NDLR) et appartient à la Défense. "50 hectares se situent en Flandre et 40 hectares à Bruxelles, précise Tom Sanders, directeur du département Stratégies de Perspective. C'est le même projet mais avec deux procédures administratives différentes. Le gouvernement flamand vient de valider le projet. Au niveau de Bruxelles, cela a également été validé mais de manière moins formelle".

Au niveau timing, le projet n'est qu'au stade des études et croquis. Le cadre stratégique et réglementaire, soit le fondement du projet, sera bouclé fin 2022. "Nous ne sommes qu'au début de ce grand projet. Début 2022, nous allons entamer la phase participative. Nous souhaitons associer les publics à la construction de ce projet. Nous allons partir à la rencontre des riverains mais également des usagers de cette zone c'est à dire les gens qui viennent travailler. Nous allons leur demander de quels équipements ils ont besoin".

Ce projet réunit le projet d'une 5e école européenne, "les accords existent" ainsi que l'installation du quartier général de la Défense. Pour les logements "qui répondent à un besoin, ils seront sans doute mixtes mais il est encore trop tôt pour en parler. Il n'y a pas d'opérateurs. Nous devons affiner tous ces paramètres".

Et au niveau espaces vert : le projet prévoit un parc-forêt et une zone sans voiture avec une promenade verte de 200 hectares. Dans le quartier concerné par ce projet, les habitations ne sont pas nombreuses. Il faut aller du côté de la rue Jules Bordet à Evere pour trouver des riverains. "J'aime bien mon quartier, confie Nathalie à l'arrêt de bus. Evere c'est vert. Je sais qu'il y a un besoin de logements c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des constructions. Je ne suis pas contre tant qu'on préserve les espaces verts. La commune agit dans ce sens mais si les terrains sont vendus à des promoteurs privés, ils font ce qu'ils veulent". Sous le même abribus, Martina et Sara, deux étudiantes de l'Athénée Royal d'Evere discutent. A la question qu'aimerez vous voir arriver dans votre quartier, elles répondent : "une maison des jeunes et plus de parcs, ça serait plus sympa d'aller manger nos sandwichs dans un parc plutôt qu'au Quick (le fast-food est à deux pas, NDLR). Et un centre commercial aussi ça serait bien, Genre un Docks à Evere". (Le Docks Bruxsel est le centre commercial à Bruxelles, en haut du boulevard Lambermont, NDLR).

Victorine descend les marches de la gare d'Evere. "J'ai grandit ici mais depuis quatre ans je vis à Vilvorde. Dans ce quartier il faudrait une maison des jeunes et agrandir les bibliothèques. Les espaces verts ça va, il y en a assez". Pour Bekim, livreur de pizzas, "il n'y a pa assez de parkings et de places de stationnement" . Et quand on évoque les zones sans voitures, il rétorque : "Des espaces pour les vélos, il y en assez".