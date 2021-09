Les manifestants arboraient de nombreux cœurs ainsi que des messages pour la liberté et contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Ils se sont rassemblés jusqu'à 16h30 sur la petite rue de la Loi, où divers discours ont été tenus. Ils sont ensuite partis en cortège faire le tour du quartier européen.

Sur place, on retrouve des personnes venues de Zélande, de Rhénanie, de France… Parmi les pancartes en plusieurs langues, on peut lire : "Laissez-nous vivre", "Non à l’obligation vaccinale", "Non au pass sanitaire"... "Je suis venue avec des amies, qui ont vu l’événement sur Facebook", explique Karine, de Kalmthout au nord d’Anvers, "non vaccinée par conviction" et venue "protester contre le pass et exiger un retour à la liberté". "Je viens du Limbourg hollandais. S’il faut revenir pour protester, je reviendrai", assène à son tour un manifestant avec un grand drapeau de sa province.

© R.M.

Il s'agit de la 2e manifestation européenne pour la démocratie organisée par EuropeansUnited.eu en collaboration avec la World Freedom Alliance. "Aucun état d'urgence ne peut justifier une telle désagrégation de notre État de droit démocratique", estime l'organisation EuropeansUnited.eu dans son communiqué. "Des mesures ont été introduites dans de nombreux pays sans l'intervention du parlement, mais bon nombre des mesures actuellement en vigueur sont tout simplement inconstitutionnelles." EuropeansUnited en appelle à l'Union Européenne pour que des sanctions soient prises.

Plusieurs rues ont été bloquées par les forces de l’ordre dès 15h, comme les artères autour du Parc du Cinquantenaire. Aucun incident n'a été signalé.