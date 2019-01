Quelque trente personnes se retrouvées vendredi matin vers 8h00 devant le palais de justice de Bruxelles pour marquer leur soutien à deux journalistes de ZIN TV qui s'étaient fait confisquer leur matériel par la police, alors qu'ils filmaient une manifestation en 2015. Les deux policiers doivent comparaître ce vendredi vers 10h00 devant la chambre du conseil de Bruxelles. "On couvre régulièrement les luttes sociales et on est souvent confrontés sur le terrain à des intimidations de la part de la police quand on filme leurs actions, et parfois à des arrestations", a déclaré à l'agence Belga Maxime Kouvaras de ZIN TV, lors du rassemblement organisé devant le palais de justice de Bruxelles, vendredi matin.

"On observe de plus en plus une banalisation autour de ça. Il faut rappeler aux gens, qu'ils soient journalistes, cinéastes ou simplement citoyens, que lorsqu'ils filment l'action policière ils sont tout à fait dans leur droit. C'est un travail de vigilance qui est normal, qui est sain je dirais même".

Deux policiers fédéraux sont suspectés d'avoir illégalement supprimé des enregistrements vidéo appartenant à une équipe de tournage de la Web télévision ZIN TV, lors d'une manifestation contre le traité de libre-échange transatlantique (TTIP), le 15 octobre 2015 dans le quartier européen à Bruxelles.

Les reporters de ZIN TV s'étaient dans un premier temps vus contraints de stopper leur enregistrement, alors qu'ils filmaient des militants se faire arrêter par la police. Plus tard, leur caméra leur avait été saisie et toutes les données avaient été effacées par les deux policiers en cause.

En janvier 2017, le comité P a confirmé qu'un policier ne peut pas supprimer lui-même ou imposer la suppression des images à la personne les ayant réalisées.