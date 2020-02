Une quarantaine de classes bruxelloises sont concernées.

Ce lundi, l'ASBL Les Chercheurs d'Air lance un projet de mesure de la pollution de l'air dans les écoles. Douze établissements situés ) Ixelles, Woluwe-Saint-Pierre et Bruxelles-Villes participeront au programme, indique Le Soir.

Des capteurs et des tubes seront installés dans les écoles, ce qui permettra à l'association de pallier aux lacunes du réseau de stations Céline (Cellule interrégionale de l'environnement). "Il y a déjà 300 détecteurs à particules fines PM2.5 qui sont installés chez des particuliers. On en a installé une quinzaine dans des écoles et on en a encore plus de cent que l’on peut distribuer. Dans le cadre de cette campagne, on en donne deux par école."

Les classes participantes auront droit à des ateliers pédagogiques menés par Inforscience.