Le jeudi 6 janvier, jour de l'épiphanie, est marqué par la fameuse dégustation de la traditionnelle galette des Rois. L'occasion pour de nombreux boulangers de se mettre à l'exercice et de vendre de nombreuses galettes. Et pour y parvenir, certains ont trouvé une autre astuce. Remplacer la fève par une pièce en or.

Cela fait déjà 3 années d'affilée que la boulangerie De Weerdt, située à Saint-Gilles, cache dans ses galettes un petit butin. Une idée qui a visiblement plu aux nombreux clients qui ont fait la queue devant la boulangerie bruxelloise afin d'obtenir la précieuse récompense.

Celles ou ceux qui auront trouvé les pièces pourront les échanger à la boulangerie. Les deux pièces ont une valeur estimée entre 210 et 260 euros. De quoi bien commencer l'année 2022 !