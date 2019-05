La victime, François V. a porté plainte lundi dernier à la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

Un jeune homme, François V., a été victime d’une agression violente dans la nuit du 26 au 27 avril dernier. Il avait posté un message interpellant en expliquant les faits. Il cherchait aussi à retrouver la personne qui l’avait sauvé des deux suspects qui s’en prenaient à lui. Un appel relayé dans la DH qui a trouvé un écho ce lundi. La rédaction a été contactée par Eric Debandt. Il explique être la fameuse personne recherchée par François : “Mon amie avec qui j’étais ce soir-là m’a envoyé le lien de votre article. Comme la victime voulait nous contacter et que je ne le trouvais plus sur Facebook, j’ai décidé de vous appeler”.

Il a raconté à la DH comment il s’est retrouvé par hasard au bon endroit pour venir en aide à François alors que ce dernier se faisait tabasser à proximité de l’établissement les Jeux d’Hiver. “Je passais simplement en voiture. J ’ai vu dans le noir deux gars en train de taper un type qui avait l’air sans défense. J’ai même dit à mon amie que j’avais l’impression qu’il allait le tuer. Instinctivement, j’ai commencé à klaxonner”, raconte Eric Debandt, “ J’ai continué à de nombreuses reprises et j’ai décidé de me garer sur les lignes blanches un peu plus loin. Je suis sorti de la voiture sans hésiter. Je ne supporte pas les injustices. Ma présence a sans doute fait que les individus ont décidé de partir”.

Le sauveur de François pensait d’abord avoir affaire à un règlement de compte avant que la victime ne lui indique qu’il ne connaissait pas les auteurs.“Les deux individus sont partis à leur aise. Je pensais donc qu’il y avait une raison à cette bagarre et que ce n’était pas juste gratuit. Mais quand François m’a donné sa version, je me suis dit que c’était incroyable. Il avait plein de sang partout et je l’ai un peu pris dans mes bras pour le calmer. Je l’ai ramené à la voiture et il m’a dit qu’il devait prendre un Collecto. On était dans mon véhicule et on allait le déposer chez lui car le taxi n’était pas là. Il n’y avait rien. Finalement, le Collecto est arrivé alors que nous n’étions pas encore partis. C’était bien le sien et voila, on l’a mis dans le taxi car il habitait de l’autre côté de la ville”, raconte Eric Debandt qui va prendre contact avec la victime sur les réseaux sociaux.

