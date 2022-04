En six ans, Uccle a perdu 4 ans d'âge moyen. “1⁄4 des habitants ont moins de 25 ans soit environ 20 000 personnes” que la commune souhaite entendre. L’échevine en charge de la Jeunesse, Valentine Delwart (MR), a lancé les "états généraux" des pour les 12-26. “On remarque que quand des personnes plus âgées conçoivent des projets pour les jeunes, il peut y avoir des problèmes de communication, parfois, on peut manquer des aspects ou ne pas considérer tous les besoins.”

Depuis un mois, un questionnaire circule sur les réseaux sociaux de la commune. Mobilité, emploi, sécurité, culture, environnement… la commune brasse large pour cette tranche d’âge hétéroclite. Un toute boîtes est également en cours de distribution. “Le but, c’est de proposer une participation rapide via le questionnaire. Le 21 mai à la Ferme Rose, on invite tous les jeunes à venir pour discuter des résultats de l’enquête.” Ceux qui le souhaiteront pourront intégrer des groupes de travail avec des experts et l’administration communale pour mettre en place les idées dégagées des questionnaires.

Pour le moment, 200 réponses sont revenues aux oreilles de la commune et une première tendance se dégage : “il y a une forte demande d’espace spécifiquement pour eux, comme des maisons des jeunes, mais aussi d'activités dédiées comme des concerts. On sait que la construction d’un skatepark plairait aussi beaucoup.”