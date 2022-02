L’échange de biens immobiliers ne ralentit pas à Bruxelles. "On l’a ressenti au sein de nos études", confie la Fédération des Notaires. À l’heure de présenter son baromètre 2021, celle-ci note même "une activité intense en 2021".

Ainsi, l’activité notariale dans la capitale bondit de 11% l’année dernière. Outre "des taux historiquement bas", les experts bruxellois jugent sans grande surprise que "la crise sanitaire bouleverse le mode de vie des Belges en termes de projets, de mobilité, d’activité professionnelle". Ce qui a un impact sur l’activité immo.

Au niveau des prix médians (*), Bruxelles reste loin devant Flandre et Wallonie. Tant au niveau des maisons (462.750€ pour 300.000 en Flandre et 192.000 en Wallonie) que des appartements (250.000€ pour 233.000 en Flandre et 180.000 en Wallonie). "Les augmentations de +5,2% pour les maisons et +2,2% pour les appartements bruxellois sont moindres qu’ailleurs", reconnaît Justine De Smedt, notaire à Woluwe-Saint-Pierre, "Mais, en chiffres absolus, la base de ces augmentations est beaucoup plus élevée. Pour les maisons, on parle ainsi d’un bond de 23.000€ en un an et de 88.000€ pour 5 ans".

Voici quelques analyses du marché sur le territoire bruxellois partagées par la Fédération des Notaires. Elles concernent les prix médians (*) de 2021.



(*) Contrairement au prix moyen, le prix médian permet de lisser les trop fortes différences de prix constatées entre les biens immobiliers, notamment en raison des propriétés de luxe. Le prix médian est donc le prix sous lequel sont vendus 50% des biens concernés (en nombres absolus), et au-dessus duquel sont vendus les 50 autres pourcents des biens concernés.

Les maisons

Pas de révolution: "le nord de Bruxelles reste plus cher que le sud, avec le canal qui sert de frontière entre les deux", observent les notaires. La carte des 19 communes est limpide: tous les codes postaux sont dans le vert ou presque. Seules Saint-Gilles, Etterbeek et la section Laeken sont en chute.

"On observe une évolution très importante à Saint-Josse: +29,5% pour atteindre 408.000€", zoome Justine De Smedt, notaire à Woluwe-Saint-Pierre. "Une augmentation similaire à Jette avec +21,2% pour un prix médian de 394.000€". Parmi les autres bonds spectaculaires: Woluwe-Saint-Lambert (+17,3%, 645.000€), Ixelles (+15%, 690.000€) et Woluwe-Saint-Pierre (+14,8%, 680.000€).

Étonnant donc: Saint-Gilles observe une baisse de -8,1%. "Certes, mais avec un prix médian qui reste très important aux alentours de 500.000€ (496.000 précisément)", nuance illico Justine De Smedt. Conclusion similaire à Etterbeek: -3,8% à 577.500€. Laeken subit pour sa part une perte de -10% pour descendre à 337.500€.



Globalement, "même si chaque commune marque une médiane supérieure à la médiane belge, une grande disparité subsiste à Bruxelles", résume l’experte. Et de prendre l’exemple d’Anderlecht où une maison coûte deux fois moins cher qu’à Uccle, "à quelques km à peine". Soit 331.000 pour 666.000€. Les deux autres communes les moins chères sont Molenbeek (330.000€) et la section laekenoise de la Ville (337.500€).

"Le podium bruxellois, c’est toujours un peu les mêmes. Cette année, c’est Ixelles à 690.000€, devant Woluwe-Saint-Pierre et Uccle. Le prix médian reste donc très élevé dans le sud", conclut Stijn Joye. "Mais comme en 2020, l’écart s’amoindrit avec le nord et le centre: Saint-Josse dépasse 400.000, Evere, Ganshoren et Jette s’en approchent. Si on continue sur cette tendance, les écarts de prix nord-sud vont mincir".

Les appartements

En 2021, l’augmentation des appartements bruxellois ne suit pas la tendance nationale de +5,5%. "Ce +2,2% à Bruxelles est assez limité", confirme Valéry Colard, notaire à Bruxelles. "Si on tient compte de l’inflation nationale à 2,9%, on peut même conclure à une stabilisation, voire à une diminution", pointe le spécialiste. Qui nuance: "2020 avait connu une forte augmentation".

Pour expliquer ce tiédissement, le notaire Colard pointe évidemment "l’effet lockdown". Mais pas seulement. "De nombreux projets neufs sont en attente de permis ou objets de recours de riverains. D’où un faible nombre de nouveaux projets commercialisés à prix élevé: ça impacte une médiane qui reste plus basse".

La carte des 19 communes montre la même disparité nord-sud que pour les maisons. Mais les hausses y sont en effet bien plus modestes. À part dans les extrêmes: Woluwe-Saint-Pierre (+9,4% pour 350.000€) et la toujours très demandée Saint-Gilles (+11,8% pour 307.500€) et les communes du nord de Ganshoren (+9,8% pour 210.000€), Jette (+8,4% pour 206.000€) et Molenbeek (+7,9% pour 205.000€). "Le nord et le nord ouest voient les prix médians dépasser les 200.000€ alors que le sud et le sud-est sont largement supérieurs à 300.000€", pointe Stijn Joye.



L’homme décortique une tendance qu’il avait analysée en 2020: "Avec près de 12%, Saint-Gilles fait à nouveau un grand saut en avant par rapport à Forest et rejoint le trio Ixelles, Uccle et les Woluwe. Alors qu’on assistait à un glissement de Saint-Gilles vers Forest l’an dernier la tendance ralentit. Je suis curieux de voir s’il y aura un effet de rattrapage en 2022".

Conséquence de ces prix: les familles se tournent vers la périphérie. "À 250.000€ l’appartement à Bruxelles, on achète une maison dans le Brabant wallon pour 100.000€ de plus, voire 50.000 en Flandre", déduit Stijn Joye. "Ça impacte le marché bruxellois".