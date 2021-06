Les gens peuvent s'inscrire pour se faire vacciner sur le site de la commune. Des équipes communales se déplacent également dans les quartiers pour directement inscrire les gens. Tous les Bruxellois peuvent se faire vacciner à Etterbeek.

Dans un souci d'accélération de la campagne de vaccination, la Commission Communautaire Commune (Cocom) a décidé de créer des centres de proximité et a accordé une antenne de vaccination à Etterbeek. Pendant deux jours, les mardis 22 et 29 juin de 10h30 à 18h30, les gens pourront se faire vacciner dans le nouvel hôtel communal, 31 avenue des Casernes à La Chasse. La salle se situe au niveau du rez-de-chaussée, dans le hall d'entrée, à côté de la salle des mariages., précise le bourgmestre. Cette antenne de vaccination se fait en partenariat avec les hôpitaux Iris Sud. L'hôpital met à disposition un médecin référent, le personnel et le matériel nécessaire. Les vaccins sont délivrés par la Cocom.". Toutefois, si les gens recoivent leur première dose à Etterbeek ils pourront bénéficier de la seconde dans un centre classique.