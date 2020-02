La boîte à armoire est installée dans le hall d’accueil de l’hôtel communal (113 avenue d’Auderghem).

On connaissait les "gifts boxes", à savoir les armoires à dons qui permettent de déposer ou retirer gratuitement des objets, mais voici désormais les armoires à dons... pour les animaux. L'objectif est le même, si ce n'est que cet espace est spécialement destiné au dépôt et à la collecte de matériel et accessoires pour animaux. Ce dispositif vient d’être installé dans le hall d’accueil de l’hôtel communal d'Etterbeek.

"Ce nouveau dispositif de partage et d’échange entre citoyens visant à lutter contre le gaspillage et à limiter la production de déchets a été mis en place en réponse aux nombreuses demandes régulièrement formulées à ce sujet par la population", explique Aziz Es (MR), échevin du Bien-être animal.

"Concrètement, toute personne peut désormais y recourir pour y déposer les articles pour animaux de compagnie encore en bon état dont ils ne se servent plus et/ou emporter ceux qui les intéressent", précise le bourgmestre Vincent De Wolf (MR).

Aisément reconnaissable grâce à son look adapté à sa fonction – la Give Box « spéciale animaux » a été installée dans le hall d’accueil de l’hôtel communal (113 avenue d’Auderghem). Elle est accessible durant les heures d’ouverture habituelles de l’administration, soit du lundi au vendredi, de 8h à 16h ainsi que les mardis soirs jusqu’à 18h45.

Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec le service Communication de la commune.