En juin 2020, le conseil communal etterbeekois a voté une motion pour la mise en place d’une commission participative pour débattre des signes coloniaux. Un an plus tard, cette commission prend (enfin) forme.

Les citoyens de la commune peuvent désormais s’inscrire pour participer à ce groupe de travail qui sera composé de vingt habitants de plus de 16 ans, de dix élus et de spécialistes. Le but : débattre des signes coloniaux présents dans l’espace public à Etterbeek et proposer des mesures en vue d’une meilleure recontextualisation de ceux-ci.

"J’ai voulu une commission ouverte. L’idée est de démêler le vrai du faux, de contextualiser, d'expliquer sans a priori", commente le bourgmestre etterbeekois Vincent De Wolf, en charge de la Participation.

Des noms de rues, une statue…

Mais de quoi est-il question au juste ? Entre autres des rues portant des noms de personnalités de l’époque coloniale (Arthur Pétillon, Hubert Lothaire, Charles Tombeur, etc.), des plaques commémoratives, du square de Léopoldville ou encore de la statue d’un tireur à l’arc à proximité de la station de métro Thieffry.

"Etterbeek était une ville de garnison. On a donc des noms de militaires partout dans la commune", contextualise le mayeur libéral. Va-t-on donc déboulonner la statue de l’archer, changer définitivement le nom des rues ? Minute papillon ! "C’est la commission qui va faire des propositions. On reste ouvert."

Le recrutement des experts est en cours et la commission devrait se réunir pour la première fois cet automne. À terme, un ensemble de propositions sera remis au conseil communal qui devra alors se positionner.

Notons que ce n’est d’ailleurs pas la première initiative en la matière dans la commune d’Etterbeek : des "balades décoloniales" ont déjà eu lieu. L’année dernière, les autorités locales avaient également remplacé (temporairement) plusieurs noms de rues faisant référence à des acteurs de la colonisation par des noms de femmes engagées.