C’est un long chantier qui va débuter prochainement dans la commune d’Etterbeek. La place du Rinsdelle, située entre le parc du Roi Vainqueur et l’arrêt de tram Acacias, va être entièrement rénovée. Au programme : réfection de la place, mais également des trottoirs et des voiries.

Les travaux vont débuter les 16 et 17 août… et devraient durer jusqu’à la fin du mois de mai 2022. "On s’est aperçu qu’il y avait une demande des riverains pour rénover cette place. On a donc travaillé avec les citoyens pour créer un projet intéressant. On veut faire de la place un lieu intergénérationnel et créer une mixité des publics, en termes d’âges et de centres d’intérêt", explique l’échevin Karim Sheikh Hassan (Écolo), en charge des Espaces publics.

Conserver le terrain de basket

Actuellement, un terrain de basket-ball occupe une majeure partie de la place du Rinsdelle. Le projet prévoit de le conserver de manière réduite, et également de l’adapter pour la pratique du football. Sont également prévues une piste de pétanque, une aire de jeux pour les enfants de 1 à 9 ans et une zone de repos avec des bancs.

Une des quatre voiries encadrant le parc, à savoir la rue en face du home, deviendra piétonne. Au total, le projet s’élève à 1.100.000€, et est rendu possible grâce à une enveloppe conséquente de subsides régionaux (940.000€).

Marronniers abattus

La semaine prochaine, les marronniers de la place seront abattus. Une nouvelle qui attriste certains riverains. "J’ai toujours habité le quartier, et regarder les arbres est toujours la première chose que je fais le matin. J’ai pleuré quand j’ai appris la nouvelle", soupire Marie-Louise, âgée de 85 ans. Un autre riverain, "né sur la place", nous dit partager cette tristesse, tout en trouvant le nouveau projet "très positif, notamment pour ses avantages au niveau du trafic".

Du côté des autorités communales, on assure devoir couper ces marronniers à contrecœur. "On a réalisé des études phytosanitaires : ces arbres sont malades et menacent de tomber. Mais on va les remplacer par 32 nouveaux arbres", promet Karim Sheikh Hassan. 1.000 m2 de verdure seront en effet ajoutés à cette place. "On veut verduriser davantage et augmenter la perméabilisation du sol", assure le mandataire écologiste.

Notons que la place devrait rester accessible durant toute la durée des travaux, mais la circulation et le stationnement seront perturbés en fonction des besoins du chantier. De même, quelques places de parking seront à terme supprimées.