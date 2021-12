Des formations de huit séances seront organisées dès janvier pour les Etterbeekois ou ceux qui veulent entreprendre à Etterbeek.

Voir une commune lancer son propre incubateur d’entreprises, ce n’est en tout cas pas fréquent. À Etterbeek ouvrira prochainement la "Maison des entrepreneurs", baptisée "Innov’Ett".

Le projet, porté le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) et l’échevin des Classes moyennes Aziz Es (MR), consiste en une "formation entrepreneuriale" et s’adresse aux habitants d’Etterbeek, ainsi qu’aux Bruxellois entre 18 et 35 ans d’autres communes voulant entreprendre à Etterbeek… et tout est gratuit !

"Il y a une paupérisation à Bruxelles. À la Chasse par exemple, mon quartier d’enfance, j’ai vu les commerces fermer, partir vers le Brabant wallon… On veut mettre des moyens supplémentaires pour faire bouger les choses", espère le mayeur libéral.