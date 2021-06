Mais, le Chat aime aussi rentrer chez lui de temps à autre, peut-on lire sur le communiqué.

Natif de la commune d’Etterbeek, Philippe Geluck a organisé pour son Chat une petite pause au Sofitel Brussels Europe de la Place Jourdan.



"La place Jourdan" , confie Philippe Geluck. C’est la place de mon enfance". Au Sofitel, sur la place, son Chat sera donc un peu comme à la maison.



Dès l’entrée de l’hôtel, une sculpture en bronze au format original de 50cm accueille les visiteurs.

Dans le lobby, une quinzaine d’œuvres originales - peintures à l’acrylique sur toile - sont exposées, bien en vue de toutes parts ainsi que depuis la coursive du premier étage. D’autres œuvres font face aux ascenseurs à chacun des sept étages.

Et pour un sommeil en forme de clin d’œil chatoyant, des sérigraphies et digigraphies à tirage limité décorent les douze suites de l’hôtel 5 étoiles.

Les bulles sont soit en français soit en anglais.



L’exposition au Sofitel de la place Jourdan se poursuit jusque fin octobre 2021.

Le célèbre Chat de Philippe Geluck a la bougeotte depuis quelques mois.Il s’expose sur les Chaps-Elysées à Paris, à Bordeaux, à Caen, à Saint-Tropez, à Milan, à Genève.