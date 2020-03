Plusieurs dizaines de personnes se sont manifestées pour contribuer à cet élan de solidarité.

Etterbeek a contacté les couturiers professionnels exerçant sur le territoire communal ainsi que plusieurs volontaires aguerris pour qu’ils puissent, depuis chez eux, confectionner un maximum de masques de protection destinés au personnel de première ligne.

Pour y arriver, la commune a reçu une série de machines de différentes associations et a acheté les matériaux nécessaires dans le but de les distribuer progressivement aux personnes souhaitant mettre leurs talents à contribution et ce, dans le contexte actuel bien connu de la pénurie des masques. Une démarche encouragée par le Région via le site coronavirus.brussels.

"Si une partie de la population peut travailler de son domicile, le personnel de première ligne qui effectue des tâches essentielles pour la population demeure sur le terrain sans protection. Je pense évidemment en priorité au personnel de nos hôpitaux mais aussi aux aides familiales, aux assistants sociaux, aux gardiens de la paix ou encore à de nombreux policiers. Etant donné le caractère essentiel de leurs fonctions, nous mettons tout en place pour les protéger", affirme le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), à l’initiative de cette mobilisation.

"Nous espérons ainsi pouvoir réaliser 1000 masques avec le matériel que nous avons à disposition et plusieurs dizaines de personnes se sont manifestées pour contribuer à cet élan de solidarité pour ces femmes et les hommes qui nous aident quotidiennement à lutter contre le Covid-19", poursuit-il.