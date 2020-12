Suite à la crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois, les conditions de préparation des examens de la session de janvier ont été bouleversées pour de nombreux étudiants de l’enseignement supérieur. Certains d’entre eux ne disposent pas d’un lieu d’étude à proximité et propice à la concentration.

Pour répondre à ce besoin, la commune d’Etterbeek met à disposition des étudiants inscrits à l’université ou dans une haute école, deux salles d’étude sur son territoire répondant aux exigences de sécurité liées à la situation sanitaire.

L’une est située à la place Saint-Pierre, 5 (Centre d’enseignement Ernest Richard), l’autre se trouve du côté de l'avenue du Préau, 24 (salle de la ludothèque communale).

Les étudiants peuvent s’y rendre munis de leur carte d’étudiant et ce, sans inscription préalable du lundi au samedi entre 8h et 16h30 (à l’exception des dimanches et jours fériés), pendant toute la durée des congés scolaires.

Les salles d’études disposent du wifi et seront encadrées par les agents du Service de Prévention.

"La commune d’Etterbeek espère ainsi contribuer à la réussite de ces étudiants dans une période particulièrement importante de leur cursus scolaire", conclut le bourgmestre Vincent De Wolf.