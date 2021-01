A travers ce grand meeting la commune a l'ambition de créer une plateforme jeunesse. "Le 27 janvier nous allons proposer un calendrier des réunions à venir. Plus on se voit, plus on se parle et plus on a d'idées". L'objectif de cette plateforme est de créer des synergies. Le bourgmestre a l'intention de leur proposer "du lourd" c'est à dire deux appels à projets. l'un en ce début d'année et l'autre à la fin de l'année. Le budget total pour ces deux appels à projets est de 55 000 euros. "Tout le monde peut déposer une projet, un club, une ASBL, un collectif non officiel et même toute personne morale. Les projets doivent être destinés aux jeunes de 12 à 25 ans et répondre à certaines thématiques comme les échanges intergénérationnels, l'accessibilité au numérique, l'accès à la culture, le développement durable et le soutien scolaire".

déplore Vincent De Wolf (MR), bourgmestre de Etterbeek.Le bourgmestre a donc décider d'impulser des projets parmi les acteurs jeunesse de la commune. Le 27 janvier, une trentaine d'intervenants (ASBL, clubs sportifs, maison des jeunes, animateurs...) sont invités dans la salle du conseil pour une plateforme jeunesse.précise le bourgmestre. Et d'ajouter : "