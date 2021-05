A partir du 17 mai et jusqu'au 30 juin, le CPAS de la Ville de Bruxelles va mettre 27 chambres d'un hôtel situé dans les Marolles à disposition d'étudiants qui, en raison de leur situation familiale et de l’exiguïté de leur logement, ne disposent pas d’un environnement leur permettant de préparer leur session d’examen. Ces chambres individuelles seront proposées aux étudiants émargeant au CPAS bruxellois.

"Elles sont équipées d’une salle d’eau, d’un bureau et d’une connexion wifi. Une salle de délassement est réservée aux étudiantes et étudiants, dans laquelle ils pourront prendre leurs repas ensemble et passer quelques moments de détente", explique le CPAS.

Le projet s’adresse aux étudiants bénéficiaires d’une aide sociale, choisis sur base de critères de priorité : être majeur et étudier dans le supérieur, risque de décrochage scolaire, isolement social et conflit intrafamilial.

Les étudiantes et les étudiants prenant part au projet devront faire preuve d’autonomie. Deux permanences sont prévues chaque semaine dans les locaux de l’hôtel afin d’assurer l’accompagnement psycho-social des étudiants et leur apporter l’encadrement et les outils nécessaires au bon déroulement de leur blocus. Cette aide est financée par le CPAS, grâce à une subvention fédérale, et complétée par une contribution de l’étudiant à ses frais de séjour.