A Evere, le parc Nelson Mandela se situe entre la rue Hugo Verriest, la rue du Maquis, et la rue Colonel Bourg. Tout comme au parc du 11 novembre, le projet de la commune est d'y mêler détente et culture de fruits, de légumes et de fleurs.

Douze parcelles potagères sont en cours d’aménagement sur le site et ont besoin de jardiniers pour se développer. La commune propose donc aux personnes motivées, qui ont la main verte et qui veulent se lancer dans l'aventure de poser leur candidature.

A travers un bail locatif renouvelable chaque année pour un montant oscillant entre 15 € et 40 €, les locataires s’engageront à entretenir leur parcelle, tout en utilisant des techniques respectueuses de l’environnement. La taille des parcelles varie entre 30 et 50 m².

Pour plus d'infos, vous pouvez contacter le 02 247 63 35 ou envoyer un mail à ddo@evere.brussels.