Le plan communal de développement (PCD) définit la stratégie de développement propre à la commune sur base des lignes d’orientation définies par le plan régional de développement. Depuis son dernier PCD, fait en 2005, Evere compte désormais plus de 42 500 habitants. Afin d'intégrer les besoins et attentes de tous ces Everois(es), ainsi que les enjeux du futur, la commune a revu son PDC.

Ce dernier fixe plusieurs objectifs : aller vers une urbanisation modérée, lutter contre la précarité et la dualisation socio-spatiale, maintenir la qualité du cadre de vie et développer Evere comme commune durable et tournée vers l'avenir.

Le nouveau plan est le résultat d'une large concertation, organisée notamment via la mise en place d’un groupe de travail avec tous les groupes politiques du conseil communal. "Notre détermination était que ce nouveau PCD traduise de façon maximale et transparente les préoccupations communes et transversales tant de la majorité que de l’opposition", expliquent les autorités locales.

Finalisé en collaboration avec Perspective Brussels et Bruxelles Environnement, le nouveau PCD sera mis à l’enquête publique du 21 décembre au 3 février. Les Everois(es) pourront ainsi le consulter et émettre leurs observations.