141 logements avec un tour de quinze étages au-dessus d'un parking en sous-sol réaménagé, avec un équipement d'intérêt collectif et un commerce Horeca au rez-de-chaussée. Tel est le projet de lu promoteur immobilier belge Skyline pour les numéros 149-155 de la rue Colonel Bourg, à Evere.

Mais en vue de la commission de concertation de ce jeudi 18 février, le collège communal everois a remis un avis défavorable au projet ce mardi matin. La commune base notamment son avis sur les 160 lettres de réclamations et d'observations introduites lors l'enquête publique. Celles-ci pointent "la hauteur excessive de l'immeuble", qui dépasse la moyenne des hauteurs des constructions voisines, ainsi que l'ombre engendrée par la tour.

En cause également, les nuisances engendrées par le chantier de démolition et de reconstruction ainsi que celles de l'autoroute "qui seront plus importantes pour le quartier suite à la démolition de l'immeuble actuel qui fait fonction de pare-bruit". La mobilité est aussi remise en cause en raison d'un "nombre d’emplacements de parcage insuffisant dans l’immeuble et d'une augmentation importante du trafic dans le quartier".

Pour rappel, un avis défavorable avait déjà été rendu lors de la commission de concertation du 29 août 2018. "Le projet modifié présente la même hauteur excessive de la tour, bien qu'il s'agit d'un élément important de l'avis défavorable remis en 2018", souligne la commune.

Une nouvelle commission de concertation aura donc lieu ce jeudi. C'est la Région qui devrait avoir le dernier mot, vu l'ampleur du projet.