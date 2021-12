En cette veille de réveillon de l’an neuf, la majorité everoise (PS-Vooruit-Open VLD-Défi-CDH) présente son budget 2022 ainsi que son plan triennal pour la fin de la législature. Un exercice qui tombe in extremis et qui permet - s’il est approuvé par le conseil de ce jeudi - d’éviter le système des "douzièmes provisoires" qui sera temporairement en vigueur dans presque toutes les communes bruxelloises. Seules Berchem et Auderghem ont en effet approuvé leurs budgets avant la date du 1er janvier. "On est très satisfait d’être une des rares communes à présenter un budget dans les temps. Notre objectif est d’avoir un budget d’investissement qui reste responsable", commente le bourgmestre faisant fonction Ridouane Chahid (PS).

(...)