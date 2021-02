La commune d'Evere et l'association Archi Human s'associent pour construire six logements destinés aux personnes sans domicile fixe. Le gestion de ces six logements sera assurée par l'agence immobilière d'Evere tandis que des professionnels se chargeront de l'accompagnement social.

Le projet se situe à l'angle de la chaussée de Haecht et de la rue Bauwens. "Je me réjouis de cette collaboration qui va nous permettre d'offrir une réelle perspective à des personnes qui sont dans la détresse sociale", indique le bourgmestre Ridouane Chahid (PS).

Archi Human est une ASBL qui lutte contre le sans-abrisme en procurant un logement digne et de qualité aux personnes sans domicile fixe afin de les aider dans leur réinsertion via le programme Housing first.