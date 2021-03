Le printemps est bien de retour à Bruxelles et avec lui, l'action Evere en fleurs. A cette occasion, les Everois(es) sont invité(e)s à fleurir de manière visible leur balcon, façades, trottoirs au niveau des pieds des arbres et jardinet devant leur habitation. Des photos des lieux fleuris seront publiées sur le site de la commune, dans le journal Info Evere et sur la page Facebook de la commune.

Chaque participant(e) à cette action recevra, gratuitement et selon disponibilités, cinq plantes offertes par la commune, et entretiendra les décorations florales pendant toute la saison estivale jusqu’au 30 septembre 2021. Les plantes au choix sont : géranium retombant (rouge ou rose), géranium normal (rouge, rose ou mauve), bégonia (rouge, rose ou blanc), lobelia (couleurs diverses) et pétunia (couleurs diverses).

"Cette action communale vise à mener une opération d’embellissement des façades par la participation citoyenne", indique le bourgmestre Ridouane Chahid (PS).

Si vous souhaitez participer à cette action, inscrivez-vous avant le 26 avril. Vous recevrez une confirmation de votre demande et les plantes vous seront remises sur rendez-vous entre le 17 et le 24 mai au service Plantations, rue de l’Arbre unique, 100.