Au bout de cette première année de travail, le nouveau président éverois a identifié les défis du CPAS.

Après un an de travail à la tête du CPAS éverois, Sébastien Lepoivre (PS) et son équipe dressent un premier bilan présentant les projets déjà sur rails et ceux en développement. En matière sociale tout d’abord, les recrutements prévus par les différents plans de personnel ont été effectués afin d’atteindre des équipes sociales complètes. L’inauguration d’une nouvelle antenne rue de Genève a permis une répartition efficace des familles mais les procédures d'accueil seront encore adaptées à l'augmentation constante des demandes de la population, indique le CPAS dans un communiqué.

"Parce que la précarité ne peut être un frein à l'épanouissement des enfants, les aides aux familles seront repensées cette année pour répondre au mieux aux besoins réels, principalement à l'attention des familles monoparentales et des ménages dont les enfants sont scolarisés." Autre objectif du CPAS : améliorer les aides aux étudiants du supérieur devant acheter du matériel spécifique. De nouvelles intervention verront aussi le jour, comme pour des frais d'abonnement Internet à destination des familles plus précaires dont l'un ou l'autre jeune en a besoin dans le cadre de son cursus.

Pour ce qui est du logement, une convention a été signée avec le secteur du logement social pour bénéficier d'un système de dérogation plus rapide, sur base de critères plus précis, pour certains bénéficiaires se trouvant dans l'impossibilité de trouver une solution pérenne. Une réforme importante de la gestion des actuels logements de transit est également en cours.

Autre axe de travail : la modernisation de la maison de repos et de soins Roger Decamps. "Cela comprend par exemple le remplacement progressif de tous les lits médicalisés, l’achat de charriots spécifiques et de matériel de soins le plus moderne, la rénovation des salles d’eau ou encore la livraison d’un nouveau véhicule PMR."