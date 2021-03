Le bourgmestre Ridouane Chahid (PS) et l’échevin de la Propreté publique Ali Ince (PS) annoncent la mise en place de neuf actions Propreté dont l’objectif est de rendre Evere plus propre.

Plusieurs actions Trash seront réalisées sur le territoire communal, en collaboration avec le service Prévention et la police locale. L'objectif : prendre des contrevenants en flagrant délit de déversement de dépôts clandestins. Les contrôles et la politique de sanctions administratives vis-à-vis de celles et ceux qui commettent des incivilités seront renforcés.

La commune va par ailleurs commander une série de quinze bâches à afficher sur son territoire afin de conscientiser les citoyens. Ces affiches reprendront des informations pratiques, le nombre de dépôts clandestins et le montant de l'amende. Le flyer "Propreté" sera réédité et des cendriers portables distribués, ainsi que des sacs pour chiens.

Autre action : dessiner au pistolet d'eau à haute pression sur les dalles de trottoir, à l'aide de deux différents gabarits pour marquer certaines zones problématiques. Le nombre de passages autorisés au parc à conteneurs de Bordet sera augmenté de deux à trois par an. Enfin, la commune va demander à Bruxelles-Propreté de nettoyer les abords des bulles à verre.

"Faire d’Evere une commune encore plus propre sera une mission que l’on ne pourra accomplir qu’avec la collaboration des Everois(es)", souligne Ridouane Chahid.