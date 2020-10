Le bourgmestre et les échevins ont décidé d’offrir à chaque membre du personnel de l’administration communale et du CPAS un chèque-cadeau d’une valeur de 35 euros à dépenser dans l'un des établissements horeca de la commune.

Après le nouveau coup dur qui frappe le secteur horeca à la suite de la fermeture récente des cafés et des restaurants, le bourgmestre, Ridouane Chahid (PS), a proposé au Collège d’investir un budget de 37 450 euros dans l’économie locale. Avec ces chèques-cadeaux, Evere veut faire d'une pierre deux coups : soutenir l’horeca local et remercier le personnel pour le travail fourni et les efforts consentis à la population éveroise pendant cette période difficile.