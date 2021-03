La commune d'Evere mettre gratuitement son service Taxi Social EvereMob à disposition des Everois(es) qui en font la demande. Dans le cadre de la phase 1b de la vaccination qui vise les citoyens de plus de 65 ans et les personnes à comorbidité, un plan communal de mobilité est mis en place.

Le transport aller et retour vers les centres de vaccination bruxellois des personnes concernées par la phase 1b est gratuit via le véhicule EvereMob. Les véhicules communaux et ceux du service prévention sont également dans le dispositif.

Les réservations doivent se faire via le numéro gratuit 0800 14 141.

"Notre objectif est d’accompagner en toute sérénité celles et ceux qui en ont besoin dans le cadre de cette démarche qui peut être ressentie comme compliquée", indique le bourgmestre Ridouane Chahid (PS).